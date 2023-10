Federica Pellegrini, appena entrata nell’ottavo mese di gravidanza, non rinuncia agli allenamenti in piscina

Tenere una nuotatrice lontana dalla sua amata piscina è impossibile. E Federica Pellegrini, nonostante l’ormai sempre più prominente pancino, non rinuncia a un paio di vasche. La campionessa futura mamma, sempre in splendida forma, annuncia l’entrata nell’ottavo mese di gravidanza facendo ciò che le riesce meglio: nuotare. Il dolce post su Instagram.

Il tuffo da futura mamma di Federica Pellegrini

“Entriamo negli otto mesi” annuncia Federica Pellegrini, in dolce attesa della sua prima bambina. E l’entrata nell’ultimo bimestre di gravidanza, la campionessa olimpica la compie, letteralmente, con un aggraziato e forte tutto in piscina. Sul proprio profilo Instagram, la nuotatrice ha condiviso un video che la mostra eseguire uno stile libero impeccabile come sempre.

L’energia da futura mamma ha fatto impazzire i follower della medaglia d’oro che, sotto il video, si sono congratulati: “Che meraviglia rivederti ancora in acqua, non smettere mai”, “Bellissime e gran classe!” e ancora: “Ottimo esempio per tutte le future mamme”. Piace l’approccio positivo al delicato periodo della dolce attesa: “Grande Fede! Grazie soprattutto per dimostrare a tutti e tutte finalmente che la gravidanza non è una malattia, ma uno stato di grazia e salute!” scrive una fan entusiasta.

In acqua ha trascorso la gravidanza – che al mare è stata svelata – e in acqua sarà anche il parto, così come annunciato dalla Divina a Silvia Toffanin, durante la puntata di Verissimo che l’ha vista ospite in compagnia del marito, e futuro papà, Matteo Giunta. Di questo passo, non c’è dubbio che la nascitura seguirà le orme o, meglio, le bracciate della mamma.

Il relax degli ultimi mesi

Il tanto amato allenamento in piscina sì, ma nella vita di Federica Pellegrini, ultimamente, c’è soprattutto tanto relax. Una novità per la sportiva incallita: “Non sono abituata a risposare così tanto… – ha scritto la Divina su Ig – ma mi hanno detto essere estremamente necessario in questi ultimi mesi (anche perché mi stanco a sollevare un bicchiere)”.

E così, Federica e Matteo, in compagnia dei loro inseparabili cagnolini, si sono trasferiti a Livigno, per trascorrere l’ultimo bimestre di gravidanza in tranquillità, tra passeggiate nei boschi e pomeriggi all’aria aperta. Un periodo spensierato e felice, prima di diventare genitori, che la coppia trascorre tra risate e divertenti siparietti che non manca di condividere con i propri follower.

Il nome della bimba ancora segreto

Della gravidanza Federica Pellegrini condivide molto: le paure e le gioie, il relax e i progetti futuri. C’è una cosa però che la Divina e il marito tengono segreto, ed è il nome della piccola in arrivo. Al momento, il bebè è soprannominato Meringa: “La chiamiamo così da quando sappiamo che è femminuccia. Non si chiamerà effettivamente così ma quando ci rivolgiamo a lei effettivamente la chiamiamo Meringa”.

E se di certo non sarà Meringa, il nome però è già stato scelto dai futuri genitori. La notizia è scappata allo stesso Matteo Giunta, durante la sopracitata puntata di Verissimo, ma la Divina lo ha subito interrotto: “Abbiamo una lista di 10, 20 nomi e sceglieremo solo quando la vedremo in volto”. Dovremo aspettare il felice periodo tra Natale e Capodanno, quando è previsto il lieto evento.