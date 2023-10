Federica Pellegrini incinta a “Verissimo”: la gaffe sul nome della figlia

Federica Pellegrini, tutti i successi della “Divina”: medaglie e primati

Federica Pellegrini ha parlato per la prima volta della sua gravidanza a Verissimo. Fasciata in un elegante tailleur giacca e pantalone scuro e con i capelli raccolti, l’ex nuotatrice è apparsa in tv più raggiante che mai. La Divina aspetta una bambina dal marito ed ex allenatore Matteo Giunta, sposato un anno fa a Venezia. Il parto è previsto tra Natale e Capodanno e la coppia di futuri genitori non vede l’ora di abbracciare la piccola.

Federica Pellegrini incinta a “Verissimo”: quando nasce la figlia

“È un bel momento. Sono incinta di una femminuccia che dovrebbe nascere tra Natale e Capodanno – ha spiegato Federica Pellegrini a Silvia Toffanin – Le feste le passeremo a casa, in attesa. La nonna è contenta, spera che nasca il suo stesso giorno. Io sto bene. Una gravidanza bellissima, non è mai stata problematica. Sono riuscita a mantenere i miei ritmi fino a questo momento ed è stato bello”.

L’annuncio della gravidanza di Federica Pellegrini è arrivato solo quando la sportiva ha raggiunto il quarto mese e ha dunque superato il primo trimestre, generalmente il più delicato. “Volevamo tenerlo il più possibile per noi. Poi abbiamo messo insieme due avvenimenti: i campionati del mondo – e sapevo che poteva cadere il mio record del mondo 200 stile libero – e la gravidanza. Era il momento di dirlo”.

Federica Pellegrini incinta: la gaffe del marito sul nome della figlia

Durante l’intervista a Verissimo è intervenuto in collegamento Matteo Giunta, che non ha nascosto emozione e gioia per questo nuovo e importante arrivo nella sua vita. Lo sportivo è però incappato in una gaffe, con Federica Pellegrini che lo ha letteralmente fulminato a distanza. Quando Silvia Toffanin ha chiesto se avessero già scelto il nome della figlia in arrivo l’ex nuotatrice ha risposto con un secco “no” ma nello stesso momento è stata sbugiardata da Giunta che, non facendo caso alle parole della moglie, ha rivelato: “In realtà sì”.

“Io stavo per dire che abbiamo l’ipotesi di 10, 20 nomi, che sceglieremo solo quando la vedremo in volto”, ha replicato Federica Pellegrini. Matteo Giunta, che si è prontamente pentito, ha aggiunto: “Possiamo ancora decidere di cambiarlo”. Nonostante “lo spoiler” di Giunta la coppia ha preferito non condividere questa informazione con il pubblico. Insomma, il nome c’è ma resta ancora top secret. È ben chiaro, invece, il soprannome che Federica e Matteo stanno usando per la loro primogenita: Meringa.

“Noi la stiamo chiamando da quando sappiamo che è femminuccia con questo soprannome: Meringa. Non si chiamerà effettivamente così ma quando ci rivolgiamo a lei effettivamente la chiamiamo Meringa”, ha dichiarato Federica Pellegrini, che è legata a Matteo Giunta dal 2018. In precedenza è stata fidanzata per sei anni con Filippo Magnini, oggi marito dell’ex Velina di Striscia la notizia Giorgia Palmas.

“Verissimo”, Federica Pellegrini pronta al parto in acqua

A Verissimo Federica Pellegrini ha inoltre ammesso che molto probabilmente partorirà in acqua: “Mi sono informata sul parto in acqua. È un ambiente che conosco bene, conosco come il mio corpo si adatta all’acqua. Certo, è logico, è una cosa completamente diversa ma è un ambiente che conosco bene. Propenderei per ritornare lì dentro”. Sull’argomento ha detto la sua pure Matteo Giunta: “Su questa cosa vorrei che scegliesse lei. Per me potrebbe essere una bellissima esperienza, però magari io seguo dall’esterno”.