Da quando Federica Pellegrini ha annunciato di essere in attesa del suo primo bebè, ha spesso condiviso sui social momenti inediti e retroscena della sua gravidanza. E, ormai vicina al parto, la nuotatrice ha voluto ironizzare ancora una volta sul pancione che continua a crescere con un simpatico video su Instagram. Rivelando anche, grazie allo zampino di Rosario Fiorello, alcuni particolari sull’imminente nascita della sua primogenita.

Federica Pellegrini, ‘molto incinta’

Un ironico ‘reel’ per mostrare al mondo quanto il suo pancione continui a crescere: così Federica Pellegrini continua a vivere sotto i riflettori la sua gravidanza, mostrando orgogliosa le sue nuove ‘rotondità’. Fasciata in un mini bikini, l’ex nuotatrice apre il filmato di spalle, voltandosi solo in un secondo momento con il baby bump a favore di camera: una futura mamma raggiante, che non riesce a nascondere il sorriso né a smettere di accarezzare l’evidente pancione.

“Direi molto… incinta” ha scritto nella didascalia del video parafrasando il titolo di un celebre film. E anche i fan hanno approfittato per sentire il loro sostegno alla campionessa: “Il più bel pancione delle vasche mondiali” ha commentanto una user, “la maternità rende ancora più belle. Tanta felicità a voi” le ha fatto eco un’altra. E qualcuna ironizza: “Io questo fisico non ce l’ho neanche senza essere ‘pregnant'”. Insomma, l’ex nuotatrice trionfa anche lontano dalle gare, ma se in piscina era la sua velocità a fare la differenza, sui social è senza dubbio la sua sorprendente simpatia.

Federica Pellegrini, i dettagli sul parto

Oltre a mostrare i progressi della sua gravidanza sui social, Federica Pellegrini ha anche condiviso alcuni dettagli sul suo imminente parto a ‘Viva Rai 2′. Approfittando dell’ospitata del Presidente del CONI Giovanni Malagò, Fiorello ha ben pensato nel corso della diretta di telefonare a sorpresa alla campionessa di nuoto, che, come suo solito, non si è sottratta al simpatico siparietto. “Stai aspettando due delfini?” ha scherzato il conduttore. “Mi hanno detto uno” ha ribattuto Fede, spiegando che la bambina dovrebbe nascere a fine dicembre, tra Natale e Capodanno. “Se il parto sarà in acqua? Sì, io proverò a farlo in acqua!” ha poi precisato la campionessa, ironizzando insieme al presentatore sulla possibilità che la neonata possa battere un record con il cordone ombelicale ancora attaccato.

D’altro canto il futuro della primogenita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta sembra già scritto, sin da quando è stata annunciato il suo arrivo. Per confermare al mondo di essere in dolce attesa , infatti, la campionessa italiana non aveva scelto una data casuale: l’annuncio era arrivato nel giorno in cui Mollie O’ Callaghan aveva battuto il record del mondo sui 200 m stile libero detenuto proprio da SuperFede. L’occasione perfetta per Federica e suo marito, che ne hanno approfittato per mettere le cose in chiaro e annunciare di essere pronti a riportare l’ambito primato a casa proprio grazie alla loro bambina. E con una mamma super titolata ed un papà allenatore, difficile immaginare un futuro lontano dalle vasche per la piccola di casa. Possibilmente, corredato da grandi successi.