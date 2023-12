Federica Pellegrini sta vivendo un momento davvero felice. La campionessa di nuoto, infatti, diventerà a breve mamma, perché la sua primogenita dovrebbe nascere nel periodo delle feste natalizie. Fortemente voluta da lei e dal marito Matteo Giunta, la piccolina riempirà i cuori dei due neo genitori e di tutta la loro famiglia proprio nel periodo più bello dell’anno. La sportiva ha mostrato apertamente questo suo periodo d’oro, raccontando il progredire della sua gravidanza con diversi post e foto che ritraggono il suo bel pancione.

Ma, di recente, Federica Pellegrini ha deciso di condividere uno scatto amarcord dal suo passato. La foto dello scorso anno, però, non è stata apprezzata da un utente del web che ha postato sotto il post della nuotatrice un commento al veleno. La risposta della sportiva, però, non s’è fatta attendere.

Federica Pellegrini risponde per le rime alla critica sulla sua bellezza

Federica Pellegrini è amatissima dagli italiani per le sue prodezze sportive nelle piscine di tutto il mondo. Nella sua sorprendente carriera, infatti, la nuotatrice ha preso parte a ben cinque Olimpiadi, arricchendo considerevolmente il medagliere azzurro con nuove onorificenze. Dopo aver comunicato l’addio al nuoto agonistico, però, i tanti ammiratori della sportiva hanno potuto seguire gli sviluppi della storia d’amore da favola della nuotatrice, che ha raccontato di fare coppia fissa da anni con il suo allenatore Matteo Giunta. I due, in seguito, sono convolati a nozze a Venezia il 27 agosto 2022 e, dopo una partecipazione di coppia a Pechino Express, nel corso dell’estate 2023 è arrivato sui social l’annuncio della gravidanza della sportiva.

Federica Pellegrini appare sempre bellissima sui social con il suo pancione, immortalato in moltissimi scatti. La bellezza pulita e raggiante della nuotatrice ha colpito il cuore di molti ammiratori, ma una foto, postata di recente da Federica Pellegrini, ha fatto scaturire una critica di un hater della sportiva, come riportato da Today. Un utente del web, infatti, ha commentato l’aspetto estetico della nuotatrice: “Vista a Livigno, sinceramente ne ho viste di più belle”. Lo scatto condiviso dalla nuotatrice, in ogni caso, non era recente ma di un anno fa, come specificato dalla didascalia.

Federica Pellegrini ha deciso di replicare con fermezza al commento negativo: “E quindi?! Mica mi sono iscritta a Miss Italia”. La sportiva ha voluto rimarcare di non essere diventata famosa per la sua bellezza, che, comunque, è nota a tutti.

Federica Pellegrini racconta i suoi ultimi momenti di gravidanza

Federica Pellegrini sta arrivando alla fine del suo percorso più importante: la gravidanza. La nuotatrice, infatti, ha rivelato a Diletta Leotta nell’ultima puntata del podcast della conduttrice sportiva, Mamma Dilettante, che la data presunta del parto è fissata per il 29 dicembre. La sportiva, però, ha svelato che spera che la nascita avvenga effettivamente nel 2024, visto che il prossimo sarà un anno olimpico, come lo è stato anche quello della sua nascita.

Federica Pellegrini ha svelato che si sta rendendo conto solo adesso a fondo di cosa sta per succedere nella sua vita e che ha vissuto una gravidanza serena e senza alcun problema. La nuotatrice ha accolto la notizia della gravidanza come qualcosa di bellissimo, che lei e il compagno cercavano già da qualche mese.