Federica Pellegrini sta vivendo un periodo molto emozionante della sua vita. La campionessa di nuoto, infatti, è in attesa della sua prima bambina, che nascerà probabilmente con un parto in acqua, come svelato dalla stessa sportiva. La nuotatrice e il marito non vedono l’ora di poter abbracciare per la prima volta la loro piccolina e condividono spesso degli scatti della dolce attesa della Divina.

Di recente, Federica Pellegrini ha condiviso delle nuove foto che la ritraggono con il pancione. La nuotatrice ha corredato gli scatti emozionanti con una tenera dedica per la nascitura.

Federica Pellegrini: cosa si augura per la sua piccola?

Federica Pellegrini è convolata a nozze il 27 agosto 2022 a Venezia. La nuotatrice ha sposato con una cerimonia da favola il suo ex allenatore Matteo Giunta. La coppia ha svelato di aver nascosto per un periodo la propria relazione a tutti, per non creare dei problemi alla squadra. Ma, in seguito, i due esperti di nuoto hanno svelato il loro sentimento, coronato dal giorno più bello, seguitissimo da ammiratori e fotografi. La coppia la scorsa estate ha festeggiato il primo anniversario di nozze e la Divina ha tributato al marito un dolce post, che raccontava tutta la loro felicità.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, infatti, sono in attesa di una dolce bambina. Di recente, la sportiva ha voluto parlare direttamente alla nascitura, scrivendo per lei una dolce dedica sul suo account Instagram ufficiale. Federica Pellegrini ha svelato, così, cosa si augura di trasmettere alla sua piccolina: “Mai come oggi spero di riuscire a proteggerti, a renderti forte, a insegnarti a saper scegliere, ma soprattutto ti costringerò a sentirti LIBERA ad ogni passo. Per tutto il resto ci pensa papà tranquilla”.

La Divina ha scelto di chiudere la sua dolce dedica con una frase ironica, che fa sorridere. Il resto del messaggio, invece, è molto profondo e fa capire la ferma intenzione dell’atleta di crescere una donna che sa farsi rispettare e mettere al primo posto la sua libertà personale. La profonda didascalia accompagnava delle foto molto belle che ritraevano Federica Pellegrini in controluce con sullo sfondo un bel panorama al tramonto. Negli scatti la nuotatrice mostrava il suo bel pancione in primo piano.

Federica Pellegrini: il racconto della gravidanza della nuotatrice

Federica Pellegrini diventerà mamma a breve. La nuotatrice, infatti, dovrebbe dare alla luce la sua primogenita a dicembre. La sportiva ha annunciato la sua gravidanza a fine luglio con un video condiviso sul suo account Instagram ufficiale. In seguito, diverse volte Federica Pellegrini ha aggiornato i suoi sostenitori con dei contenuti condivisi sui social.

In estate, la Divina, infatti, ha condiviso una galleria di scatti in bikini che mostravano la sua vacanza da mamma in attesa. In seguito, Federica Pellegrini ha postato anche un video mentre nuotava con il pancione. Recentemente, la nuotatrice si è mostrata nuovamente in bikini con il pancione tipico degli ultimi mesi di gravidanza.

Federica Pellegrini, però, non ha rinunciato allo stile in gravidanza, indossando anche degli outfit sexy, come quello scelto per un importante evento di moda. Si trattava di una tutina nera aderente, con dettagli trasparenti.