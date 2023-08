Federica Pellegrini, vacanze da mamma in attesa (con pancino in vista)

Fonte: IPA I pancioni vip del 2023

Cresce giorno dopo giorno il pancino di Federica Pellegrini, che ormai lo mostra senza alcuna remora. L’ex campionessa di nuoto sta trascorrendo le vacanze a Lido Iesolo, in Veneto, insieme al marito Matteo Giunta: tra bagni in piscina e momenti di spensieratezza con gli amici, la sportiva non rinuncia a qualche battuta su Instagram, scherzando con i suoi follower.

Federica Pellegrini, estate da futura mamma: il pancino su Instagram

Non ha più nessuna intenzione di nascondere il suo pancino Federica Pellegrini, che anzi mostra orgogliosa le forme che crescono. Un’attesa davvero dolce quella dell’ex nuotatrice, che si sta godendo la sua estate da futura mamma.

La campionessa di nuoto ovviamente non riesce proprio ad astenersi da due bracciate in acqua: in vacanza a Lido Iesolo, in Veneto, insieme al marito Matteo Giunta sta trascorrendo le sue vacanze in una splendida villa con piscina. E non mancano gli scatti che immortalano i momenti di spensieratezza di queste sue giornate all’insegna del relax e della leggerezza.

Su Instagram infatti Federica sta mostrando il suo pancino e non rinuncia a qualche battuta con i follower: la sportiva si è mostrata dopo un’intensa nuotata in piscina con il marito e il fratello Alessandro. “Dicono che nuotare faccia bene, ma… Dalle facce dei miei compagni non si direbbe!”, ha scritto a corredo degli scatti che la ritraggono vittoriosa, a dispetto dei suoi compagni di “gara”, forse un po’ provati dalla sfida.

Ma queste non sono certo le prime diapositive della sua estate da mamma in attesa: solo qualche giorno fa Pellegrini aveva condiviso con i suoi affezionati fan degli scatti in bikini con pancino in vista, fiera delle sue forme che cominciano a cambiare.

Ed effettivamente non potrebbe essere più raggiante: la campionessa ha una luce speciale negli occhi da quando è in dolce attesa, e la gravidanza la rende ancora più bella.

L’annuncio della gravidanza

La notizia della gravidanza di Federica Pellegrini era stata anticipata dal settimanale Chi, che aveva lanciato lo scoop della dolce attesa dell’atleta, ma ancora prima era stato Dagospia a instillare il dubbio tra i fan, pubblicando delle foto che mostravano un pancino “sospetto”.

A togliere ogni dubbio, dopo qualche giorno, la stessa Pellegrini, che con un video su Instagram ha annunciato di essere in attesa di un bebè. Nella breve clip Federica mostrava orgogliosa il pancino – ancora quasi impercettibile – confermando le voci sul suo conto.

A raccontare i dettagli della gravidanza è stata poi mamma Cinzia, che al settimanale Oggi aveva rivelato il sesso del bebè e alcuni retroscena sulla dolce attesa. “È in arrivo una bambina!“, aveva confessato. “Ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso. Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio. Dopo tutto il rodaggio che ho fatto con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora“.