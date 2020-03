Chi è Sabrina Knaflitz, la mamma di Leo Gassmann

editato in: da

Sabrina Knaflitz è la moglie del celebre attore Alessandro e la madre di Leo Gassmann. Classe 1968, è nata a Roma ed è un’attrice molto conosciuta, protagonista di film di grande successo. Deve il suo cognome al padre, piemontese, ma con origini austriache. La sua carriera è iniziata quando era molto giovane e ha lavorato con grandi nomi del cinema, come Mario Monicelli che l’ha diretta in I Picari.

Ha recitato anche ne I laureati di Leonardo Pieraccioni e in diversi spettacoli teatrali. Nel 1998, dopo ben cinque anni di fidanzamento, ha giurato amore eterno ad Alessandro Gassmann e poco dopo, nello stesso anno, ha dato alla luce Leo, il primo figlio della coppia.

“Ci siamo fidanzati nel 1993 e sposati nel 1998 – ha raccontato qualche tempo fa l’attore, ospite di Domenica In -. La cosa incredibile è che continua a sopportarmi. Fu un matrimonio molto bello, in Toscana con 18 persone. Mi fa piacere ricordarlo perché c’era anche mio padre, che sarebbe morto due anni dopo. Era un matrimonio riparatore perché lei era incinta”.

Lontana dai social e allergica ai gossip, Sabrina Knaflitz ha coltivato l’amore per Gassmann lontano dai riflettori. L’attrice ha un legame molto speciale con il figlio Leo ed è stata la prima a spingerlo a tentare la carriera musicale. Il cantante ha ripagato la sua fiducia partecipando prima a X Factor e poi trionfando nella Sezione Giovani di Sanremo 2020.

“La mamma è la mamma – ha raccontato lui in conferenza stampa a Sanremo -, lei mi ha accompagnato mano nella mano al provino al conservatorio, e l’ho passato. Anche papà ha sempre creduto in me, sono dei magnifici genitori”.

L’amore fra Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz dura da moltissimi anni e ancora oggi i due attori sono innamoratissimi. “È una donna splendida, forte – ha detto il figlio del grande Vittorio -, in casa le decisioni le prende lei. A lungo, si è tirata fuori dal lavoro per sostenere la famiglia e me. Incontrarci è stata una fortuna. Credo che fra me e Sabrina duri perché ci amiamo con intelligenza e complementarità”.