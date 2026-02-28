Conti replica a Gassman sulla serata duetti: “Equivoco”. Interviene il figlio Leo: “Non siamo da classifica”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Leo Gassman

La serata delle cover e dei duetti di Sanremo 2026 è stata particolarmente appassionante, ma ha anche dato vita ad una polemica che non sembra destinata a spegnersi tanto facilmente. A sollevarla Alessandro Gassman che in un post sui social – poi cancellato – si è sfogato dopo l’apparizione di Gianni Morandi sul palco dell’Ariston accanto al figlio Tredici Pietro.

Lo sfogo di Alessandro Gassman

Fra i momenti più emozionanti della quarta serata di Sanremo 2026 c’è stato il duetto fra Gianni Morandi e Tredici Pietro. Il cantante è apparso a sorpresa sul palco per cantare con il figlio la canzone Vita. La scelta però non è piaciuta ad Alessandro Gassman che sarebbe dovuto comparire all’Ariston per presentare la fiction Guerrieri.

Secondo quanto svelato dall’attore romano nel post Instagram, gli sarebbe stata negata la possibilità di partecipare a Sanremo 2026 perché suo figlio Leo Gassman è in gara fra i Big. Da qui la rabbia di Alessandro per via del trattamento differente ricevuto da Gianni Morandi.

“Ah… quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso – ha scritto Gassman -. Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare Guerrieri la serie che parte su Rai 1 da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio, ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante… vabbè dai, sti caz*i, regole NON uguali per tutti. Ci vediamo dal 9 marzo”.

La replica di Carlo Conti

La replica di Carlo Conti è arrivata nel corso della conferenza stampa in occasione della finale di Sanremo 2026. Il conduttore ha spiegato che ci sarebbe stato un equivoco.

“Il regolamento non prevede il divieto di venire sul palco con un parente – ha svelato il direttore artistico del Festival -. C’era anche la madre di Sayf, c’era la sorella di Serena Brancale e tanti altri genitori e parenti. Credo ci sia stato un piccolo equivoco, se mi avesse chiamato e detto ‘voglio fare il duetto con Leo’, figuriamoci. Mi dispiace che ci sia stato questo equivoco – ha concluso -, come c’era stato anche con Argentero, anche lui non c’era per promuovere la sua fiction”.

Le parole di Leo Gassman

Il commento di Leo Gassman, in gara a Sanremo 2026 con il brano Naturale, è arrivato invece da Instagram. Il giovane cantante ha scritto nelle Stories di Instagram alcune frasi piuttosto eloquenti: “Noi non siamo e non saremo mai da classifica. Noi ci mettiamo il cuore. Noi andiamo oltre. Noi siamo famiglia”.

Poco dopo il cantante ha condiviso un video in cui sua madre Sabrina Knaflitz e gli amici seguono live l’esibizione sul palco dell’Ariston, seduti nel backstage della kermesse. “Intanto i miei amici e mia mamma in camerino”, ha scritto. Nelle immagini Sabrina si emoziona mentre Leo Gassman canta e scoppia in un urlo liberatorio insieme ai suoi amici. La dimostrazione di un sostegno forte e deciso nei confronti dell’artista, lo stesso che Alessandro Gassman aveva mostrato nei giorni scorsi, pubblicando numerosi post su Instagram dedicati al figlio.