Bianca Balti, minimalismo da manuale che umilia la concorrenza. Voto: 10
Quando dici che la semplicità è la cosa più difficile del mondo, stai parlando esattamente di questo look. Linea colonna, scollo dritto, guanti lunghi che trasformano un abito pulitissimo in un’immagine da red carpet internazionale: non c’è un millimetro fuori posto. Il verde polvere è una scelta raffinatissima, esalta l’incarnato di Bianca Balti e dialoga con i diamanti senza mai diventare “gioielleria ambulante”. L’hairstyle corto e lucidissimo è la firma finale: grafico, couture, modernissimo. E poi il dettaglio più importante — l’attitudine. Bianca non indossa il vestito, lo domina. Scende le scale con quella naturalezza che rende tutto credibile, leggero, inevitabile.