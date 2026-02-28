Sanremo 2026, la scaletta della finale: cantanti, ospiti e orari

IPA Carlo Conti e Laura Pausini conducono Sanremo 2026

La lunga settimana di Sanremo 2026 volge al termine. È stato un viaggio tra parole, musica, momenti di spettacolo e le immancabili polemiche e, finalmente, la sera del 28 febbraio, siamo pronti a goderci la serata finale. Sabato 28 febbraio, in programma le esibizioni di tutti i 30 i Big scelti da Carlo Conti per animare questa edizione del Festival, pronti a sfidarsi all’ultima nota per raggiungere l’ambito podio. Ma sul palco del Teatro Ariston c’è spazio anche per alcuni ospiti speciali, oltre alla co-conduttrice di tutte le serate, la popstar internazionale Laura Pausini.

La scaletta della finale (in ordine alfabetico)

Tornano sul palco del Teatro Ariston i 30 Big di questa edizione del Festival, riproponendo tutte le canzoni in gara. Il pubblico è diviso, come sempre, ma tra i nomi più acclamati si fanno spazio Sal Da Vinci, con la sua energica Per sempre sì che è già diventata un tormentone, Fedez e Marco Masini, insieme per la seconda volta, e Arisa, con la sua “disneyana” Magica favola. Ma è presto per dire chi si aggiudicherà il primo posto in classifica.

Intanto ecco la lista completa delle esibizioni, in ordine alfabetico:

Giogia Cardinaletti co-conduttrice della finale

Per la finale di Sanremo 2026, Carlo Conti ha puntato tutto sulla immancabile presenza della sua fidata spalla, Laura Pausini, ma ha aggiunto un ulteriore tocco di professionalità. In via del tutto eccezionale, è la giornalista Giorga Cardinaletti l’ultima co-conduttrice di questa edizione del Festival.

Volto di punta del TG1, l’annuncio è avvenuto in modo del tutto inaspettato lo scorso 21 febbraio, con un invito in diretta fatto dal direttore artistico proprio durante il telegiornale serale, lasciando la giornalista visibilmente sorpresa.

Il super ospite di sabato 28 febbraio

Poteva mancare il super ospite? Certo che no e il direttore artistico ha voluto puntare in alto. Se già la presenza di Laura Pausini sul palco dell’Ariston è una garanzia d’eccellenza, per la finale si aggiunge un’altra delle voci italiane più amate nel mondo: Andrea Bocelli.

Un ritorno in grande stile per il tenore toscano a sette anni dalla sua ultima apparizione, quando si esibì in un emozionante duetto con il figlio Matteo sulle note di Fall on Me. L’Ariston è un luogo importante per Bocelli: proprio lì, nel 1994, tutto ebbe inizio con la sua storica partecipazione e vittoria tra le Nuove Proposte con Il mare calmo della sera.

La sua presenza chiude simbolicamente un cerchio dedicato ai grandi nomi della musica italiana lanciati da Pippo Baudo, al cui ricordo Carlo Conti ha dedicato ampio spazio.

I prestigiosi premi assegnati ai Big

Come di consueto, nel corso della serata finale vengono assegnati i prestigiosi riconoscimenti che completano il palmares del Festival, oltre all’ambito Leone d’Oro per il vincitore assoluto. Tra i più attesi figurano il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Sala Stampa Radio-TV-Web “Lucio Dalla”, destinati ai brani più apprezzati dai giornalisti accreditati.

Non mancano i premi tecnici, dal Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo al Premio “Giancarlo Bigazzi”, assegnato dall’orchestra per la miglior composizione musicale. Questi si aggiungono ai titoli già conferiti nel corso della settimana, come il Premio Numeri Uno – Città di Sanremo alla Carriera per Patty Pravo, e ai riconoscimenti per le Nuove Proposte, che hanno visto il trionfo di Nicolò Filippucci come vincitore e di Angelica Bove per i premi della critica.

Dove vedere la serata finale di Sanremo 2026?

La finale di Sanremo 2026 viene trasmessa in diretta su Rai 1, come da tradizione, ma è possibile seguire il Festival anche in streaming su RaiPlay. On demand è possibile, inoltre, rivedere tutte le esibizioni, così come tutti i momenti salienti delle varie serate e i programmi dedicati allo show.