Sanremo 2026, Raf canta Ora e per sempre. Testo e di cosa parla la canzone

IPA Raf a Sanremo 2026 con "Ora e per sempre"

Con il Festival di Sanremo Raf ha un rapporto che attraversa i decenni. Lo ha vissuto come autore, come interprete e come osservatore di un evento che, nel frattempo, è cambiato insieme alla musica italiana.

Dalle partecipazioni tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 fino al ritorno più recente nel 2015, il palco dell’Ariston ha accompagnato diverse fasi del suo percorso artistico, senza mai essere un semplice passaggio obbligato.

Nel 2026 il cantante torna ancora una volta al Festival con Ora e per sempre, una canzone che guarda al tempo che passa e a ciò che resta.

Raf, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

Ora e per sempre è il brano con cui Raf torna a Sanremo 2026: una canzone che mette al centro il tempo, le trasformazioni e ciò che resiste dentro una storia d’amore. Non nasce come “pezzo da Festival”, ma come racconto di una relazione partita alla fine degli anni ’80 e che oggi si ritrova a fare i conti con un mondo completamente diverso da quello in cui era iniziata.

Il cantante la descrive così: “I due protagonisti vivono oggi in un mondo profondamente cambiato si trovano a doversi confrontare con un mondo che non avevano minimamente immaginato quando è iniziata la loro storia d’amore”.

L’aspetto emotivo del brano è stato determinante nella scelta di portarlo all’Ariston. Il pezzo, non è stato costruito per la gara, ma segue qualcosa che lo ha colpito in modo molto profondo: “A un certo punto mi sono accorto che il lato emozionale è molto evidente. È una canzone che emoziona molto. A quel punto, se non avessi avuto una canzone come questa non avrei mai presentato un pezzo”.

Anche il modo in cui Raf vive Sanremo è diverso rispetto al passato. Dopo le edizioni tra fine anni ’80 e inizio ’90, in cui ha portato pezzi intramontabili come Inevitabile follia (1988), Cosa resterà degli anni ’80 (1989), Oggi un Dio non ho (1991), e il ritorno del 2015 con Come una favola, arriva al 2026 con un atteggiamento più leggero e meno competitivo: “Mi sento più maturo, affronterò Sanremo con un piglio diverso dalle precedenti edizioni dove c’era una forte dose di ansia per la gara. Questa volta voglio divertirmi, ce la metterò tutta”.

Raf, il testo di “Ora e per sempre”

