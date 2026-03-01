Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Raf malato, assente a Domenica In: come sta

Come di consueto, la puntata di Domenica In successiva alla finale di Sanremo va in onda dall’Ariston. Nessuna eccezione per il 2026, con Mara Venier al centro di un grande spettacolo: i grandi nomi dal mondo dello spettacolo e della stampa si ritrovano per conversare e discutere con i protagonisti della kermesse. Non tutti i 30 Big scelti da Carlo Conti hanno però accettato l’invito della “zia”. Tra gli assenti figura Raf, ecco il motivo.

Raf assente a Domenica In

Mara Venier ha voluto subito dare il via alla sua puntata speciale di Domenica In ricordando e applaudendo il direttore artistico in uscita: Carlo Conti. Lo ha ringraziato a distanza, scatenando l’applauso del pubblico.

Sappiamo infatti che, nonostante l’iniziale proposta due anni fa, non ci sarà il suo terzo anno. Dopo aver scherzato un po’ in sala stampa, ha poi presentato il suo successore: Stefano De Martino. La “zia” l’ha definita un’edizione di successo, per quanto i numeri dicano un po’ altro.

Non sono mancate le polemiche, ma quelle sono parte integrante del DNA della kermesse. Ciò che ha stupito, però, è il calo degli ascolti. Dovrebbe far un po’ riflettere, soprattutto alla luce di una gestione un po’ troppo ingessata.

Spazio poi all’annuncio, dato con dispiacere:

“Tra poco vedremo tutti gli artisti che hanno partecipato tranne uno, che è malato. Raf non sta bene. Sapete, che dobbiamo fare. Raf rimettiti presto”.

Come sta Raf

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni di Raf, che sui social non ha dato informazioni sulle proprie condizioni. Mara Venier non ha però lasciato intendere che si trattasse di una problematica seria. Del resto il cantante era sul palco dell’Ariston fino a qualche ora fa, e non ha dato segnali di malessere.

Tutto lascia pensare a un’influenza, considerando il grande stress fisico e mentale patito in questa settimana assurda. Da non dimenticare, inoltre, che l’amatissimo cantante ha ormai 66 anni, per quanto il suo viso non lo dimostri.

Nulla a che vedere con quanto patito in passato, dunque. Sappiamo infatti che Raf ha subito un intervento chirurgico nel 2024, a causa di una problematica legata alle vie aeree superiori. Lo stesso artista ha dichiarato d’aver avuto un piccolo problema a laringe e faringe. Tutto è però passato ormai e quest’edizione di Sanremo lo dimostra ampiamente. Tra non molto, dunque, avremo modo di rivederlo online, in televisione e, tra un po’, sui palchi in giro per l’Italia.