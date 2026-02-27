Raf a Sanremo 2026, 66 anni e non dimostrarli. Il suo segreto per sembrare più giovane

Raf al Festival di Sanremo 2026: come fa ad avere 66 anni e dimostrarne molti meno. Svelato il segreto del suo stile di vita e della sua forma impeccabile

Passano gli anni ma Raf resta sempre uguale. Anzi, sembra quasi migliorare con il tempo. Al Festival di Sanremo 2026 il cantautore è apparso più in forma che mai. Ha 66 anni ma sembra un quarantenne. Quasi un vampiro, una sorta di creatura mitologica. Ma in realtà, come tutti, c’è un segreto di bellezza. E quello di Raffaele Riefoli si chiama movimento costante, unito a corretta alimentazione e tanto amore.

Sanremo 2026, come fa Raf a sembrare così giovane

Fisico asciutto, muscoli definiti, energia contagiosa e outfit glamour: così Raf ha rubato la scena al Festival di Sanremo 2026. Il cantante – in gara con la canzone Ora e per sempre – segue un allenamento funzionale quotidiano che alterna cardio ed esercizi di forza, fondamentali per mantenere tono e agilità.

La dieta è altrettanto curata: povera di zuccheri raffinati e ricca di antiossidanti, rispettata con disciplina quasi monastica. A tavola privilegia preparazioni essenziali, basate su materie prime fresche e lavorazioni semplici.

La giornata comincia spesso con yogurt, frutta e cereali integrali; a pranzo spazio a verdure, riso o pesce, mentre la sera resta fedele a porzioni contenute, con proteine leggere e ortaggi di stagione. L’olio extravergine è sempre il condimento principale.

E non finisce qui: per pelle luminosa e sguardo acceso, ogni mattina Raf dedica venti minuti alla respirazione diaframmatica all’aperto, seguita da un bicchiere d’acqua con zenzero fresco per attivare metabolismo e lucidità mentale. Questo rituale olistico non solo preserva la voce leggendaria, ma gli regala quell’aura di vigore e serenità che ha conquistato fan e platea sanremese.

Sicuramente non manca qualche intervento di medicina estetica anche se il diretto interessato non ha mai rilasciato informazioni a riguardo. Di certo botox e punturine, e una buona dose di genetica, non bastano a mantenere un aspetto sano: è l’insieme a fare la differenza e Raf lo ha capito bene.

Biohacking naturale e passione per lo sport gli permettono di saltare sul palco con la leggerezza di un esordiente, dimostrando che la longevità si costruisce ogni giorno, tra palestra, cucina e piccole abitudini di benessere.

Raf e l’amore per la moglie Gabriella Labate

Un aspetto giovane e smagliante è anche il risultato di un equilibrio privato costruito col tempo. Raf si è sempre tenuto alla larga da pettegolezzi e scandali e può contare su una dimensione familiare solida.

È sposato dal 1996 con Gabriella Labate, ex showgirl e oggi figura centrale della sua vita personale e professionale.

Tra le migliori amiche di Barbara D’Urso, Gabriella non ha esitato a seguire il marito nella città dei fiori per questa nuova avventura professionale.

“Mio marito mi piace come 37 anni fa, sto benissimo. Forse è fortuna oppure cambiano i tempi e le idee ma tra noi è sempre uguale”, ha raccontato l’ex ballerina del Bagaglino in un’intervista con Caterina Balivo a La Volta Buona.

La coppia ha due figli, Bianca e Samuele, quest’ultimo coinvolto direttamente anche nel suo nuovo percorso musicale. Una stabilità dunque costruito tra buon cibo, disciplina e affetti.