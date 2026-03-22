Anticipazioni Verissimo del 22 marzo, si torna a Sanremo con Sal Da Vinci, Raf ed Ermal Meta

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Sal Da Vinci

Torna come ogni domenica uno degli appuntamenti più attesi del pomeriggio di Canale5, ovvero Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin che anche oggi è pronto a regalare agli spettatori un perfetto mix di storie, emozioni e ricordi. Nella puntata del 22 marzo ritroveremo alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo 2026 come il vincitore Sal Da Vinci, ma anche Raf ed Ermal Meta mentre, direttamente dallo studio di Amici, arriveranno Rudy Zerbi e Alessandra Celentano per parlare anche del seguitissimo serale del talent.

Anticipazioni Verissimo 22 marzo, arrivano Sal Da Vinci, Raf ed Ermal Meta

Un pomeriggio di grande televisione, tra glamour, emozioni forti e storie che fanno riflettere: la puntata del 22 marzo di Verissimo, in onda a partire dalle 16.00 e come sempre condotta da Silvia Toffanin, si preannuncia come uno di quegli appuntamenti imperdibili capaci di mescolare leggerezza e profondità, con ospiti pronti a conquistare il pubblico.

Dopo la puntata del 21 marzo che ha visto protagonisti tra gli altri il racconto forte di Jasmine Trinca, nella puntata odierna ad accendere subito i riflettori ci sarà Sal Da Vinci, reduce dal trionfo all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì, un successo che lo ha riportato al centro della scena musicale e che lo consacra, ancora una volta, come uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. In studio, tra applausi e curiosità, racconterà emozioni, retroscena e cosa significa vivere un momento così importante della propria carriera.

E restando nell’atmosfera sanremese, spazio anche ad altri due protagonisti che hanno lasciato il segno sul palco dell’Ariston: Raf e Ermal Meta. Due stili diversi, due percorsi artistici distinti, ma un unico filo conduttore: la capacità di emozionare. Tra aneddoti, nuovi progetti e bilanci post-festival, i due artisti regaleranno al pubblico un momento tutto da vivere.

Verissimo, gli altri ospiti: Gisèle Pelicot e i coach di Amici

Ma la puntata di Verissimo di domenica 22 marzo non sarà solo musica e spettacolo. Come da tradizione, ci sarà spazio anche per storie che toccano nel profondo: Silvia Toffanin intervisterà infatti Gisèle Pelicot, la donna che è stata protagonista di una vicenda drammatica che ha scosso l’opinione pubblica internazionale. Gisèle presenterà il suo libro Un inno alla vita, un titolo che già racchiude il senso di una testimonianza forte, intensa e necessaria. Un racconto che va oltre il dolore, trasformandosi in un messaggio di resilienza e consapevolezza.

Immancabile poi uno sguardo al mondo della TV più seguita, con il ritorno dei volti simbolo di Amici di Maria De Filippi. In studio arriveranno Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, pronti a raccontare tutto sulla nuova edizione del serale, che ha debuttato sabato 21 marzo. Tra rivalità, giudizi taglienti e momenti iconici, il talent è pronto a regalare ancora una volta dinamiche appassionanti e, inevitabilmente, qualche polemica social.

A chiudere il cerchio, uno spazio dedicato alla cronaca e alla richiesta di verità: in studio dalla Toffanin ci sarà spazio anche per il dolore e la determinazione di Loredana e Manuela, madre e sorella di Margaret Spada. La giovane è scomparsa nel novembre 2024 dopo essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica, lasciando dietro di sé una vicenda ancora piena di interrogativi. Il loro racconto sarà un appello forte, un grido che chiede giustizia e risposte.

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo del 15 marzo

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Verissimo del 22 marzo in diretta su Canale5 a partire dalle 16.00 oppure in streaming su Mediaset Infinity dove, chi vorrà, potrà anche recuperarla nei giorni successivi. Clip e highlights saranno naturalmente visibili anche sui canali social del programma dove si potrà anche intervenire lasciando il proprio commento o interagendo con gli altri utenti.