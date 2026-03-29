Anticipazioni Verissimo del 29 marzo, arrivano Selvaggia Lucarelli, Lorella Cuccarini ed Evelina Sgarbi

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Selvaggia Lucarelli

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Domenica 29 marzo torna Verissimo, il salottino di Canale5 condotto come di consueto da Silvia Toffanin. Anche oggi i telespettatori, che premiano ogni weekend il programma con ottimi ascolti, è pronto a regalare storie piene di emozioni e ricordi, alternando ospiti, interviste e clip. Nella puntata del 29 marzo ritroveremo una delle opinioniste del Grande Fratello Vip, ovvero Selvaggia Lucarelli, mentre, direttamente dallo studio di Amici, arriveranno Lorella Cuccarini e Veronica Peparini per parlare del serale del talent, giunto alla sua seconda puntata.

Presenti oggi anche Evelina Sgarbi, Enrico Nigiotti e molti altri.

Anticipazioni Verissimo 29 marzo, arrivano Selvaggia Lucarelli ed Evelina Sgarbi

Torna domenica 29 marzo una nuova puntata di Verissimo, il talk del weekend di Canale5 come sempre condotto da Silvia Toffanin. Quella in arrivo oggi promette di essere un viaggio tra confessioni inedite, ritorni sotto i riflettori e momenti di grande intensità.

Tra le ospiti più attese del salotto di Verissimo ci sarà Selvaggia Lucarelli, pronta a raccontarsi in una fase particolarmente interessante della sua carriera. Il suo nuovo ruolo come opinionista del Grande Fratello Vip la riporta infatti al centro della scena televisiva dopo il grande successo di Ballando con le Stelle.

Spazio poi a una storia più personale e delicata, quella di Evelina Sgarbi. Giovane, elegante e con una voce tutta sua, Evelina arriva in studio per presentare il suo primo libro, Nata Sgarbi. Un titolo che già dice molto e che racchiude un percorso fatto di identità, crescita e rapporto con una figura paterna così ingombrante come Vittorio Sgarbi. Il racconto si preannuncia sincero, senza filtri, capace di mostrare il lato più umano di una famiglia che ultimamente, dopo la malattia del critico d’arte e le relative conseguenze, è finita spesso sotto i riflettori.

Verissimo, gli altri ospiti: Enrico Nigiotti e i coach di Amici

La musica trova spazio con Enrico Nigiotti, artista capace di raccontare emozioni autentiche con semplicità e profondità. Il suo intervento sarà probabilmente uno dei momenti più delicati della puntata, perfetto per chi ama le storie raccontate con il cuore. Accanto a lui, Filippo Nardi, che offrirà uno sguardo diverso sulla vita dopo la televisione, lontano dalle luci e dal clamore mediatico.

Non poteva mancare un tocco di energia direttamente dal serale di Amici di Maria De Filippi, con due protagoniste amatissime: Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Tra complicità, rivalità e aneddoti dietro le quinte, le due insegnanti promettono di portare in studio tutta la loro energia e, perché no, anche qualche curiosità su quello che il pubblico non vede durante le puntate.

Ma il momento più intenso arriverà nel finale. Dopo le recenti indiscrezioni su un possibile nuovo testimone, torna al centro dell’attenzione il caso della scomparsa di Denise Pipitone. In studio ci sarà Piera Maggio, insieme al marito Pietro Pulizzi, per fare chiarezza e condividere gli ultimi sviluppi di una vicenda che, a distanza di anni, continua a toccare profondamente l’opinione pubblica.

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo del 29 marzo

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Verissimo del 29 marzo in diretta su Canale5 a partire dalle 16.00 oppure in streaming su Mediaset Infinity dove, chi vorrà, potrà anche recuperarla nei giorni successivi. Clip e highlights saranno naturalmente visibili anche sui canali social del programma dove si potrà anche intervenire lasciando il proprio commento o interagendo con gli altri utenti.