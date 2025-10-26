Anticipazioni Verissimo del 26 ottobre, Evelina Sgarbi torna a parlare del padre Vittorio

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Evelina Sgarbi ospite di "Verissimo" nella puntata del 26 ottobre

Silvia Toffanin è pronta ad accogliere i telespettatori in un nuovo appuntamento con Verissimo. Domenica 26 ottobre il talk show di Canale 5 torna con un mix di emozioni, musica e grandi interviste.

Al centro della puntata ci saranno racconti personali intensi e ospiti molto amati dal pubblico, tra cui Arisa, Sal Da Vinci ed Evelina Sgarbi. Non mancheranno poi momenti di memoria e riflessione che renderanno il salotto Mediaset ancora più coinvolgente. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni di questa domenica.

“Verissimo”, le anticipazioni del 26 ottobre

Il salotto di Verissimo si distingue da sempre per la capacità di dare spazio a storie personali, spesso difficili da condividere in un ambiente intimo in cui gli ospiti possono aprirsi senza filtri. Negli anni, Silvia Toffanin è riuscita a diventare padrona di casa di un luogo in cui personaggi pubblici scelgono di raccontare momenti delicati della loro vita privata portando in televisione emozioni e temi di grande attualità.

E nella puntata di domenica 26 ottobre a farlo è Evelina Sgarbi. La figlia del critico d’arte Vittorio Sgarbi si siede davanti a Silvia Toffanin per raccontare la sua verità dopo i contrasti familiari emersi negli ultimi mesi. Al centro del dibattito c’è la richiesta di nominare un amministratore di sostegno per suo padre, vicenda che accende forti discussioni sia dentro che fuori la famiglia, in un momento tutt’altro che semplice per Vittorio

“Verissimo”, gli altri ospiti in puntata

Accanto a Evelina Sgarbi, il salotto di Verissimo accoglie numerosi altri ospiti. La musica diventa protagonista con Arisa, artista amatissima dal pubblico italiano che arriva nello studio di Canale 5 per presentare il suo nuovo singolo Nuvole. Ma non solo: in puntata c’è anche Sal Da Vinci, volto noto della musica italiana e reduce dall’esperienza televisiva di Io Canto Family, il programma condotto da Michelle Hunziker che ora ha i vincitori di questa edizione.

Lo spazio dedicato al lifestyle si apre a Benedetta Rossi, la food creator e scrittrice di ricettari più amata del web e della TV, in studio insieme al marito Marco.

Non mancano i momenti di riflessione. Il 26 ottobre è infatti il compleanno di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004: da Silvia Toffanin ci sono la mamma Piera Maggio e il papà Pietro Pulizzi, che raccontano ancora una volta la loro battaglia e il dolore di non poter festeggiare i 21 anni della figlia.

Infine, la conduttrice accoglie in studio Christian, figlio di Valerio Daprà, uno dei tre carabinieri morti nell’esplosione in un casolare in provincia di Verona.

Quando e dove vedere “Verissimo”

L’appuntamento con la nuova puntata di Verissimo è fissato per domenica 26 ottobre su Canale 5 a partire dalle 16. Come di consueto, il programma sarà disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e resterà visibile on demand nei giorni successivi, così da permettere a chiunque di recuperare interviste e momenti clou.

Per chi vuole rimanere aggiornato in tempo reale e commentare le interviste, gli highlight della puntata vengono condivisi anche sui canali social ufficiali della trasmissione, rendendo l’esperienza ancora più interattiva e vicina al pubblico.