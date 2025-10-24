Chi sono Matteo Verga e papà Mario, vincitori di Io Canto Family 2025

Matteo e Mario Verga, con la loro complicità unica, hanno conquistato il primo posto alla finale di "Io Canto Family 2025"

IPA Michelle Hunziker conduce "Io canto Family", la stagione vinta da Mario e Matteo Verga

L’edizione 2025 di Io Canto Family ha regalato, come sempre, grandi emozioni grazie alle performance di genitori e figli che si sono esibiti sul palco per aggiudicarsi un premio importante e celebrare un legame unico, coronato dall’amore per la musica.

Giovedì 23 ottobre, il talent condotto da Michelle Hunziker ha incoronato la coppia vincitrice: Matteo Verga e suo papà Mario.

Chi sono Matteo e Mario Verga

Matteo e Mario Verga sono una coppia padre-figlio molto speciale. Arrivati sul palco di Io Canto Family, hanno colpito tutti per la loro intesa, la naturalezza e il modo in cui riescono a fondersi quando cantano insieme. Il loro legame, rafforzato dalla passione per la musica, li ha accompagnati passo dopo passo in un percorso che li ha condotti fino alla vittoria finale.

La loro storia familiare ha aggiunto un tocco di intensità in più al percorso televisivo. Mario e la moglie, infatti, erano già genitori di una bambina affetta da una grave cardiopatia, una condizione che li aveva spinti a non pensare a un’altra gravidanza, vista la necessità di cure costanti per la primogenita.

Con il tempo, però, hanno trovato la forza di riaprire quella porta e così è arrivato Matteo, che sin da piccolo ha mostrato un talento e una dedizione straordinaria per la musica. Come ha raccontato Mario durante il percorso, Matteo è stato “il collante che ha rinsaldato il nostro legame familiare” e lo ha reso ancora più forte e autentico.

“Quando cantiamo, sembriamo una sola persona. Mio papà per me è davvero speciale” ha detto Matteo.

Papà Mario ha anche raccontato un pezzo importante del suo passato: il sostegno ricevuto dalla madre Maria, la nonna di Matteo, che lo ha aiutato a superare momenti difficili segnati dal bullismo. Un supporto fondamentale che gli ha permesso di non smettere mai di credere nella sua voce e nel suo sogno musicale.

Matteo e Mario Verga vincono “Io Canto Family 2025”

La finale di Io Canto Family 2025 ha consacrato la coppia formata da Matteo e Mario Verga, che con le loro interpretazioni hanno saputo emozionare pubblico e giuria. Guidati dal coach Ermal Meta, hanno portato sul palco esibizioni intense e molto sentite grazie a pezzi come Balorda nostalgia di Olly, Lo stadio di Tiziano Ferro e l’intramontabile Si può dare di più.

Un percorso coerente e sempre convincente, che si è concluso con la vittoria ottenuta grazie al 63% delle preferenze, davanti ad Alice Francavilla e a suo padre Gianvito, secondi classificati. Per loro 50.000 euro e una gioia difficile da descrivere, resa ancora più grande dal calore del pubblico in studio.

“Siamo davvero felicissimi. Sprizziamo gioia da tutti i pori e siamo totalmente increduli. Non ci aspettavamo questa vittoria, però abbiamo cantato sempre col cuore. Probabilmente è stato questo che ci ha fatto vincere. Ogni canzone l’abbiamo cantata come se fosse l’ultima. Il nostro motto è sempre stato: step by step, un passo alla volta. E abbiamo fatto un bel percorso. Questo premio lo dedichiamo a tutti coloro che amano la loro famiglia, perché noi amiamo vivere la famiglia“.