Io Canto Family, le anticipazioni del 24 settembre: la sfida entra nel vivo

Ansa Michelle Hunziker

Io Canto Family è pronto a tornare con il secondo appuntamento: Michelle Hunziker si è fermata nella serata del 23 settembre, quando è andata in onda la fiction Buongiorno, mamma, con Raoul Bova. Ora, però, spazio alla musica in famiglia, alle emozioni in prima serata: ecco le anticipazioni della seconda puntata di Io Canto Family, in onda stasera 24 settembre 2025.

Io Canto Family, le anticipazioni del 24 settembre: cosa succede stasera

La seconda puntata di Io Canto Family promette scintille: il talent show va in onda su Canale5 sotto la direzione artistica di Roberto Cenci. Sono previste delle eliminazioni e la sfida comincerà a essere ancora più avvincente. Sul palco sono pronte a salire otto nuove coppie, ma non tutte passeranno allo step successivo: il sogno continuerà solo per quattro di loro. E le altre? A loro non rimarrà che abbandonare il programma condotto da Michelle Hunziker.

Chi continuerà a prendere parte al programma sarà poi affiancato da un coach: per l’edizione del 2025, troviamo Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. La giuria è invece composta da Patty Pravo e Noemi. Il filo conduttore del programma non è solo la musica, perché naturalmente avremo la possibilità di conoscere meglio chi partecipa, le loro storie personali e le emozioni.

Chi sono i concorrenti in gara

Nella prima puntata di Io Canto Family hanno passato il turno Nina con la mamma Jessica (la coach è Serena Brancale), Lia con la mamma Nicoletta (coach Ermal Meta), Melissa e la mamma Roberta (coach Giusy Ferreri) e Flavia con la mamma Barbara (Sal Da Vinci). A loro si aggiungeranno le coppie che passeranno la fase stasera 24 settembre 2025. Ogni sfida canora sarà anche un modo per ripercorrere la storia delle famiglie. Alla fine, solo una coppia vincerà questa edizione e porterà a casa il montepremi da 50mila euro.

Dove vedere Io Canto Family e a che ora inizia

Io Canto Family va in onda ogni mercoledì da oggi a partire dalle ore 21,30 circa su Canale5, sfidando la Rai con Chi l’ha visto?. Il programma ha subito un piccolo spostamento in palinsesto – ma sappiamo che è la norma con le Reti – lasciando la prima serata del martedì a Raoul Bova con la fiction Buongiorno, mamma. Come di consueto, possiamo seguire il programma in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, recuperando la visione il giorno dopo.

L’appuntamento con Io Canto Family si è rinnovato con Michelle Hunziker: a Sorrisi, la conduttrice ha spiegato che c’è stato un restyling. “Abbiamo fatto un bel restyling dello show, sia come meccanismo, sia come grandi nomi nel cast. In giuria avremo Noemi e Patty Pravo e i capisquadra sono Serena Brancale, Sal Da Vinci, Giusy Ferreri ed Ermal Meta”.

Spazio alle storie, che in parte sono il fulcro dello show: “Le coppie dei partecipanti appartengono allo stesso nucleo familiare e daremo tanto spazio alle loro storie perché sono emozionanti, commoventi”. In totale, le coppie che vedremo in questa edizione sono 24: non ci rimane che scoprire chi passerà alla fase successiva stasera.