Io Canto Family non va in onda stasera 23 settembre: Mediaset cambia tutto

Cambio di programmazione per Io Canto Family e Buongiorno Mamma: Mediaset ha scelto di modificare i giorni di messa in onda del programma. Il cambio è in realtà minimo, considerando che si alterneranno il martedì con il mercoledì. Ecco quando vanno in onda e qual è la variazione.

Perché stasera 23 settembre 2025 non va in onda Io Canto Family

Piccola variazione nella programmazione settimanale di Mediaset: oggi martedì 23 settembre 2025 non va in onda Io Canto Family, per lasciare spazio a Buongiorno, Mamma, ovvero la fiction con Raoul Bova. Mercoledì 24 settembre, invece, va in onda Io Canto Family, il programma condotto da Michelle Hunziker, dove le famiglie si sfidano a suon di canzoni ed emozioni. Ieri 22 settembre, è andato in onda l’ultimo appuntamento dell’anno con Temptation Island, tornato con uno speciale che ha chiuso definitivamente i percorsi delle coppie di questa edizione.

Buongiorno, mamma, dunque, si sposta al martedì: la fiction in questo giorno proseguirà indisturbata la messa in onda fino al termine delle puntate. Invece, Io Canto Family si sposta al mercoledì, quindi sfiderà direttamente uno dei programmi cult della Rai, ovvero Chi l’ha visto, condotto da Federica Sciarelli. L’inizio della stagione televisiva per Mediaset è stato scoppiettante.

Partenza tiepida per Io Canto Family

Io Canto Family ha preso il via in prima serata da martedì 16 settembre, e per vedere il ritorno di Michelle Hunziker in tv con la seconda puntata dovremo attendere domani. La direzione artistica è del grande Roberto Cenci, e l’edizione è stata rinnovata: i capisquadra sono d’eccezione, considerando i nomi presenti, grandi firme della canzone italiana come Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. In giuria, invece, troviamo Patty Pravo e Noemi. La partenza, però, è stata definita tiepida: 2.026.000 spettatori e il 15,1% di share.

Lo show, come raccontato dalla stessa Hunziker a Sorrisi, ha subito un bel restyling per il meccanismo e per il cast. “Le coppie dei partecipanti appartengono allo stesso nucleo familiare e daremo tanto spazio alle loro storie perché sono emozionanti, commoventi. In un mondo pieno di brutture, di orrori, di guerre, vedere un nonno e un nipote così complici che si esibiscono insieme guardandosi negli occhi, in un contesto che ricorderanno per tutta la vita, dà conforto. Sono orgogliosa di fare uno show dove si trasmettono valori veri e c’è buona musica”.

Per la Hunziker, la musica è sempre stata tra i pilastri della sua vita, e ci sono state parecchie canzoni che l’hanno accompagnata lungo il percorso: impossibile non citare Più bella cosa e L’aurora. Ancora oggi la musica fa sempre da sfondo alla sua vita, soprattutto perché accompagna spesso le figlie più piccole, Sole e Celeste, avute con l’ex marito Tomaso Trussardi, ai concerti. E poi c’è l’amato nipotino Cesare, figlio di Aurora e Goffredo Cerza: “Cesare ha il Dna di Eros. Quando era appena nato, come ninna nanna gli cantavo le canzoni del nonno. Ha già più cultura musicale di un adulto perché Aurora e il compagno Goffredo gli fanno ascoltare tutti i generi, evergreen, hit Anni 80”.