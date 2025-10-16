Io Canto Family, anticipazioni del 16 ottobre: otto coppie in semifinale al cospetto di Renato Zero

IPA Michelle Hunziker conduce la semifinale di Io Canto Family

Io Canto Family entra nella fase più intensa della competizione. Giovedì 16 ottobre 2025, come sempre in prima serata su Canale 5, va in scena la semifinale del talent show musicale condotto da Michelle Hunziker: le coppie rimaste in gara si giocano l’accesso alla finalissima, ma c’è di più. Lo faranno al cospetto di un’icona indiscussa della musica italiana, Renato Zero, ospite d’onore della serata.

Otto coppie protagonista della semifinale

Una semifinale agguerrita per le otto coppie rimaste in gara, pronte a sfidarsi per l’accesso alla finale e alla vittoria (col montepremi di 50.000 euro). Come sempre sono guidate dai coach, pronti a far emergere il meglio di ognuna, alla fine di un percorso artistico che si è rivelato importante anche dal punto di vista umano: Serena Brancale, Ermal Meta, Sal Da Vinci e Giusy Ferreri. Ad accompagnare musicalmente tutti i talenti sul palco è la band dal vivo, diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle.

Dall’altra parte c’è chi valuta le esibizioni, vale a dire la giuria tecnica composta dalle splendide Patty Pravo e Noemi. Il loro giudizio sarà fondamentale per delineare i primi verdetti: avranno il compito di selezionare le quattro coppie che accederanno direttamente alla fase successiva, mentre le rimanenti si troveranno ad affrontare il ballottaggio.

Ma questo non basterà. Il pubblico presente in studio (100 spettatori) ha il potere di ribaltare il verdetto della giuria, con quell’imprevedibilità che è uno dei valori aggiunti di Io Canto Family, capace di tenere i telespettatori sulle spine fino alla fine.

Ufficio Stampa Mediaset

Al termine della serata, il risultato sarà definitivo: due coppie saranno eliminate, concludendo il loro percorso nella competizione, mentre le migliori sei conquisteranno l’accesso definitivo alla finalissima.

Renato Zero ospite d’onore di Io Canto Family

La sera del 16 ottobre si aggiunge, però, una bella emozione in più. Ospite d’onore di Io Canto Family è il grande Renato Zero, pronto a regalare al pubblico una performance dal vivo ma anche a interagire con i giovani talenti e i coach, in una serata tanto speciale come la semifinale. Stando alle ultime indiscrezioni, l’artista dovrebbe essere anche tra i protagonisti della prossima puntata di Ballando con le Stelle per volere di Milly Carlucci.

L’appuntamento con la semifinale di Io Canto Family – lo ripetiamo – è giovedì 16 ottobre in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21:20 circa (sempre che La Ruota della Fortuna non allunghi troppo). Per chi non può seguire la diretta, nessun problema: è possibile seguire la puntata in streaming su Mediaset Infinity. Sempre sulla piattaforma, è possibile inoltre rivedere i momenti più emozionanti e le performance delle coppie in gara, anche nei giorni successivi alla messa in onda.