Io Canto Family, pagelle della quinta serata: Renato Zero artista (10), Michelle sufficiente (6)

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Michelle Hunziker

Nella prima serata del 16 ottobre 2025 è andata in onda la semifinale di Io Canto Family, in cui otto coppie, composte da genitori e figli, si sono sfidate a suon di note e musica per ottenere un biglietto per la finale e la possibilità di vincere il montepremi di 50.000 euro. Quattro delle squadre in gara erano promosse da Giusy Ferreri e Sal Da Vinci, mentre le altre erano state seguite da Serena Brancale ed Ermal Meta.

Come sempre la giuria era composta da Noemi e Patty Pravo, che si sono prese la responsabilità di decidere le famiglie che si disputeranno la finale dello show nel corso della prossima puntata.

Michelle Hunziker sufficiente. Voto: 6

Michelle Hunziker è la padrona di casa di Io Canto Family e, nella puntata del 16 ottobre 2025, la conduttrice televisiva ha dimostrato il suo talento nella conduzione, con qualche sprazzo di ironia, come quando ha introdotto la sua performance canora sulle note di Heidi con un ironico rimprovero: “Cos’è questa discriminazione che la Svizzera non si menziona mai?”.

La presentatrice ha anche ironizzato sul suo essere una nonna con Sal Da Vinci: “Non si direbbe vero Sal? Siamo dei nonni sprint”. La performance di Michelle Hunziker, però, resta comunque solo sufficiente anche per il look troppo semplice scelto per l’occasione. La conduttrice ha indossato, infatti, una gonna lunga fino ai piedi bianca, accompagnata da una blusa brillante color argento. Certamente si poteva fare di più.

Serena Brancale deliziosa. Voto: 10

Tra i diversi coach della trasmissione televisiva, Serena Brancale è sembrata essere quella più vicina alle famiglie e più coinvolta nelle storie raccontate nello show tv. Ma la cantante ha anche effettuato un grande tributo al collega Ermal Meta, lodando le sue doti interpretative: “Sentire una voce che si spende così tanto per cantare e interpretare, mantenendo la stessa autenticità, è meraviglioso. Ogni volta sembra che scriva lui le canzoni perché le canta col cuore, complimenti”. La risposta dell’artista non si è fatta attendere: “Grazie, detto da te vale tre volte tanto”.

Sal Da Vinci ironico. Voto: 8

Se Serena Brancale è sembrata essere la coach più vicina alle emozioni, Sal Da Vinci, invece, si è contraddistinto per la sua ironia. Il cantante ha anche scordato il microfono nel momento in cui è stato chiamato sul palco da Michelle Hunziker e ha commentato tutto con grande simpatia: “Perché mi scordato il microfono? Mi sento un po’ imbranato”. Anche la conduttrice televisiva ha spiegato con leggerezza la gaffe del coach: “Ti perdi nelle cose belle, nelle emozioni”.

Renato Zero artista. Voto: 10

Renato Zero ha partecipato alla semifinale di Io Canto Family, dove ha presentato il suo ultimo lavoro Ora Zero con delle parole da vero artista: “Un viaggio che si scontra con un periodo storico così inquietante se vogliamo. Un’artista, secondo me, tiene conto di queste prerogative. Credo che non questo lavoro ho messo a fuoco le mie responsabilità di uomo e di artista e di avermi consegnato una pagina della mia vita importante, sperando che tutto quello che noi riteniamo impossibile a realizzarsi possa brillare nelle menti di questi capi di stato e di questi governi, affinché l’uomo ritrovi la sua vera identità”.

Il cantante, malgrado i grandi successi, si è detto veramente emozionato: “Non ci si abitua a questa realtà anche se il nostro è un abbraccio costante”. Ma ha anche sfoderato dell’ironia per rispondere alla richiesta di Patty Pravo di vedersi più spesso: “Quando vuoi, l’indirizzo ce l’hai, rintracciarmi non è un problema”.