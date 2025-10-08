Io Canto Family, le anticipazioni dell’8 ottobre: la sfida dei coach entra nel vivo

Ufficio Stampa Mediaset Noemi, Michelle Hunziker e Patty Pravo

La musica torna protagonista su Canale 5 con una nuova puntata di Io Canto Family, in onda martedì 8 ottobre, e le anticipazioni promettono scintille. Alla guida, come sempre, una Michelle Hunziker raggiante, ironica e impeccabile padrona di casa, pronta a far vibrare il palco con le storie, le emozioni e le voci delle famiglie protagoniste di questa nuova edizione del talent show.

Dopo il successo delle prime serate, il programma diretto da Roberto Cenci cambia schema di gioco e alza la posta in palio. Due squadre si affronteranno in veri e propri scontri diretti, in una serata che si annuncia intensa e ricca di sorprese.

Io Canto Family: due squadre, una sfida all’ultima nota

Secondo le anticipazioni, a Io Canto Family dell’8 ottobre vedremo un nuovo format di gara: da una parte la squadra di Serena Brancale ed Ermal Meta, dall’altra quella capitanata da Sal Da Vinci e Giusy Ferreri. Dieci coppie di concorrenti — genitori e figli uniti dalla passione per il canto — si sfideranno davanti alla giuria e al pubblico, in una serata dove la musica si mescola alle storie familiari e ai legami più autentici.

Cinque coppie accederanno direttamente alla prossima puntata, mentre le altre andranno al ballottaggio: solo tre saranno salvate, due dovranno lasciare il programma. A decidere il destino dei concorrenti sarà ancora una volta la giuria composta da Patty Pravo e Noemi, affiancata dal voto del pubblico in sala, formato da cento persone pronte a ribaltare ogni verdetto.

A dirigere la band, come sempre, il maestro Valeriano Chiaravalle, colonna sonora vivente di questa gara che non è mai solo una competizione, ma un racconto corale fatto di sogni e seconde possibilità.

Cosa è successo nella scorsa puntata: i coach tra emozioni e colpi di scena

Tra le anticipazioni più attese di Io Canto Family, c’è l’evoluzione dei quattro coach. Serena Brancale, intensa e passionale, nella scorsa puntata si era commossa per la storia di una giovane concorrente, ricordando il legame profondo con la propria famiglia. Sal Da Vinci, sempre più protagonista, promette nuovi momenti esilaranti e musicalmente travolgenti: la sua energia napoletana e la sua voce calda hanno conquistato pubblico e concorrenti, trasformando ogni performance in una piccola festa.

Ermal Meta, più discreto ma elegantissimo, continua a rappresentare la parte riflessiva e poetica del gruppo, con la sua attenzione alla musica d’autore e al racconto emozionale. Giusy Ferreri, invece, è pronta a sorprendere di nuovo: nella scorsa puntata aveva svelato la sua passione per la danza aerea, rivelandosi coach e performer allo stesso tempo.

In questa nuova serata, le quattro personalità si intrecceranno ancora una volta in un mix perfetto tra competizione e collaborazione, dove ogni famiglia in gara diventa specchio di un’umanità sincera e coinvolgente.

A rendere speciale Io Canto Family è anche la giuria: Noemi e Patty Pravo portano sul palco due generazioni di musica, due voci iconiche, due anime diverse che si completano. Mai giudicanti, ma sempre partecipi, accompagnano i concorrenti con parole di incoraggiamento, condivisione e un pizzico di filosofia.

Durante la scorsa puntata, Patty aveva detto con il suo tono inconfondibile: «La musica è un’altra concezione di Dio. Fa bene al cuore, fa bene a tutti». E Noemi, con la sua naturale empatia, aveva aggiunto: «La musica legata alla speranza mi ha rapito».

L’8 ottobre le rivedremo insieme, pronte a dare nuovi giudizi (e nuovi sorrisi), confermando che il segreto del successo di Io Canto Family sta proprio nella sua dimensione umana e nel suo modo di raccontare le emozioni familiari senza filtri.