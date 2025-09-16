Io Canto Family riparte martedì 16 settembre: le anticipazioni di questa edizione con nuovi coach e giudici

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Ufficio Stampa Le anticipazioni di Io Canto Family del 16 settembre 2025

Il grande ritorno di Io Canto Family è previsto per questa sera, martedì 16 settembre 2025. Ovviamente l’apprezzata trasmissione sarà proposta in prima serata su Canale 5, ed ecco tutte le anticipazioni che sono state svelate.

Io Canto Family, nuova edizione

Riparte Io Canto Family ma non allo stesso modo in cui la trasmissione si era interrotta. Alla conduzione c’è Michelle Hunziker, mentre la direzione artistica è affidata al veterano di Mediaset, Roberto Cenci. Il tutto è stato rinnovato ma in che modo?

Spazio a ben 24 coppie di concorrenti che, categoricamente, appartengono allo stesso nucleo familiare. La regola cardine del gioco è infatti questa: fianco a fianco devono ritrovarsi persone legate da un grado di parentela. Talento canoro in mostra e voglia di condividere con il pubblico la propria storia.

Nuovi giudici e coach

Novità per quanto riguarda i coach. La produzione ha infatti deciso di rimescolare le carte, così da proporre un quadro differente, in grado di attirare più pubblico. Ecco, dunque, chi metterà a propria disposizione tutta l’esperienza accumulata nel corso della propria carriera. Sarà compito di questi quattro ben noti cantanti riuscire a sostenere i concorrenti, affiancandoli in ogni step del percorso televisivo:

Serena Brancale;

Sal Da Vinci;

Ermal Meta;

Giusy Ferreri.

Non solo coach ma novità anche per quanto riguarda i giudici. La produzione ha accolto Patty Pravo e Noemi, che avranno il compito delicato di valutare tutte le esibizioni, stilando una classifica pronta ad aggiornarsi di puntata in puntata.

Montepremi finale

Tante le novità alle quali i fan dovranno abituarsi. La speranza di Mediaset, e dunque di Pier Silvio Berlusconi, è quella di riuscire ad attrarre maggiormente le persone da casa. Io Canto Family ha infatti le carte in regola per divenire un appuntamento fisso per gli italiani.

Manca di certo il lato gossip e pruriginoso ma sa offrire sentimenti candidi. Le storie che propone sono edificanti ed è bene che gli spettatori della rete possano scegliere anche qualcosa di diverso dal solito due in prima serata: film, reality show.

Soltanto i mesi potranno dirci se gli ascolti avranno premiato la scelta, così come quella di schierare Gerry Scotti e Samira Lui “contro” Affari Tuoi con Stefano De Martino, proponendo La Ruota della Fortuna.

Intanto ricordiamo che, al di là della gloria e soddisfazione, chiunque dovesse vincere il grande show musicale di Canale 5 avrà diritto anche a un ricco montepremi: 50mila euro.

Dove vedere Io Canto Family

Chiunque fosse interessato a seguire la nuova stagione di Io Canto Family potrà farlo in televisione o in streaming. Appuntamento in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:30 di martedì 16 settembre 2025. Settimana dopo settimana si sfideranno le varie coppie, da seguire anche on demand tramite la piattaforma Mediaset Infinity.