“Gerry Scotti sostituito”, Max Giusti al suo posto alla conduzione di Caduta libera

Gerry Scotti è l'uomo del momento, visto che è riuscito a conquistare degli ascolti ottimi con la Ruota della Fortuna, ma potrebbe presto essere sostituito

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti sta vivendo un periodo molto interessante della sua carriera televisiva. Il conduttore, infatti, è stato scelto da Pier Silvio Berlusconi per intrattenere il pubblico di Canale 5 nella difficilissima fascia preserale e non ha fallito. La sua Ruota della Fortuna, infatti, ha conquistato il favore dei telespettatori e riesce a battere la forte concorrenza di Stefano De Martino e di Affari Tuoi, che la scorsa stagione televisiva riusciva a ottenere ascolti record.

Gerry Scotti, però, secondo le ultime indiscrezioni, verrà presto sostituito da un collega in un suo progetto televisivo.

Gerry Scotti, la sostituzione

Gerry Scotti è uno dei conduttori di punta di Mediaset da diversi anni. Il presentatore, infatti, è sotto contratto con la rete televisiva da decenni e ha sempre saputo ottenere degli ascolti soddisfacenti, riuscendo a guadagnarsi l’affetto dei telespettatori. Negli ultimi tempi, in particolare, Gerry Scotti è stato una presenza fissa del talent show Tu si que vales, dove ricopriva il ruolo di giudice, e ha condotto in prima persona un seguito show televisivo pomeridiano, Caduta Libera.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, la direzione di Mediaset avrebbe deciso di sostituirlo con un altro collega. Per condurre Caduta Libera infatti sarebbe stato scelto, adesso, Max Giusti, secondo quanto riportato da Davide Maggio: “È in fase di pre-produzione la nuova stagione di Caduta Libera che vedrà alla conduzione, questo è il boom nel boom, il nuovo innesto del Biscione voluto da Pier Silvio Berlusconi: Max Giusti”.

Quindi Pier Silvio Berlusconi e i suoi collaboratori avrebbero scelto di lanciare subito in prima linea il neo acquisto, Max Giusti, fortunato conduttore della Rai, passato a Mediaset di recente: “Per il suo debutto a Mediaset, a Giusti viene così affidato il gioco delle botole, condotto fino a pochi mesi fa da Gerry Scotti”.

Mediaset, il palinsesto pomeridiano

Le ultime indiscrezioni vogliono Max Giusti al posto di Gerry Scotti al timone di Caduta Libera. Sembra che lo show televisivo si alternerà ad Avanti un altro, che sarebbe già in fase di registrazione e dovrebbe andare in onda fino a fine anno: “Paolo Bonolis è appena tornato in studio per registrare le nuove puntate di Avanti un Altro, attualmente in onda con puntate inedite ma di magazzino. Ne registrerà circa 90 che andranno in coda a quelle in corso. È facilmente ipotizzabile, dunque, che il preserale di Canale 5 sia appannaggio di Bonolis e del suo game show per tutta la prima parte della stagione. Qualora scegliessero di trasmetterle tutte, si potrebbe arrivare tranquillamente a gennaio”.

Non è chiaro se, dopo l’alternarsi tra Paolo Bonolis e Max Giusti, sarà previsto un ulteriore spazio per far tornare Gerry Scotti alla fascia dove ha riscosso, in passato, maggiore successo: il pomeridiano. Di certo, ancora per diverso tempo, il conduttore televisivo sarà impegnato con la Ruota della Fortuna, visto il grande successo ottenuto. Alcuni rumors rivelano che Mediaset avrebbe anche deciso di sospendere, almeno per adesso, la messa in onda di Striscia la Notizia.

Il successo del quiz show ha generato un botta e risposta tra Pier Silvio Berlusconi e la Rai, che ha tenuto banco negli ultimi giorni.