La Rai replica a Pier Silvio Berlusconi dopo la frecciata a La Ruota della Fortuna

La stagione televisiva? Scontro infuocato tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. La sfida tra Rai e Mediaset non procede solo a colpi di share. Ma anche con apparizioni televisive a sorpresa e comunicati stampa. La tv è più viva che mai: Pier Silvio Berlusconi lancia una frecciata alla Rai e al fortunato programma Affari Tuoi. La Rai replica. Gerry Scotti e Stefano De Martino sono i conduttori del momento.

Pier Silvio Berlusconi a La Ruota della Fortuna: la “frecciata”

L’Ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, è arrivato quasi a sorpresa l’altra sera a La Ruota della Fortuna, il programma che ci ha tenuto compagnia in estate, un periodo in cui ormai, di solito, la tv “va in vacanza”. Mediaset ha scelto un’altra strada, una strada che li ha premiati e che li ha portati a sfidare Affari Tuoi e il suo regno incontrastato nella stagione televisiva 2024/2025. Condotto dallo Zio d’Italia, Gerry Scotti, La Ruota convince, incuriosisce e soprattutto toglie share ad Affari Tuoi.

“Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo. Sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Quindi, tutte le persone coinvolte si meritano il mio e il nostro grande applauso. Bravi”, le prime parole di Berlusconi sono state proprio per i lavoratori, per coloro che ogni giorno si impegnano per portare un prodotto all’altezza della “nuova” Mediaset.

“Noi siamo orgogliosi di questo prodotto, ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana. È un gioco che oltre che essere divertente è anche istruttivo”. Tutti, dal pubblico alle testate, hanno letto in questa dichiarazione una frecciata – ben assestata, a dire il vero – alla Rai.

La replica della Rai

Non è un caso: poche ore dopo l’anticipazione delll’apparizione di Berlusconi a La Ruota della Fortuna, è arrivato un comunicato della Rai. Williams Di Liberatore si è concentrato sui numeri e sulla cultura: “L’intrattenimento prime time, dopo una estate di programmazione classica, è ripartito con la nuova produzione di lunga serialità e in appena due giorni, grazie ad Affari tuoi e Stefano De Martino, la Rai ha recuperato circa 6 punti di share in Access Prime Time, confermando ancora una volta la solidità del nostro intrattenimento e il legame profondo che il pubblico mantiene con noi”.

Si parla di un certo tipo di intrattenimento più leggero, a fronte di un’offerta tuttavia ampia, che risponde ai target e al mercato: “Se poi i parametri del confronto, sorprendentemente citati in questi giorni, sono rappresentati da argomentazioni quali la qualità editoriale, la valorizzazione della lingua e della cultura, possiamo sostenere con orgoglio, che per la Rai costituiscono territori consolidati mentre per altri continuano ad oggi essere scarsamente esplorati“. Certo, una risposta pur sempre “indiretta” alle polemiche. Ma è una replica che mette un punto. O almeno ci prova.