Ascolti tv del 3 settembre, Stefano De Martino cerca la rivincita su Gerry Scotti

IPA Stefano De Martino

Non si parla d’altro. La sfida nel prime time tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 è la più importante in tv.

La nuova stagione di Affari Tuoi ha debuttato il 2 settembre, ma De Martino ha fallito l’obiettivo. Gerry Scotti è rimasto saldo sul podio. La Ruota della Fortuna sta avendo un successo clamoroso e il suo presentatore è da record degli ascolti. Per questo Stefano cerca la sua rivincita, dopo aver assaporato lo scorso anno la gloria di aver ottenuto il massimo dello share.

In prima serata, mercoledì 3 settembre, la battaglia degli ascolti è stata combattuta tra il film in prima visione su Rai 1 One True Loves, la replica – sempre molto gradita – di Rocco Schiavone su Rai 2, Ricomincio da tre, il capolavoro in versione restaurata di Massimo Troisi su Rai 3 e il film Una seconda occasione su Canale 5, Chicago Med 10 su Italia 1 e Zona Bianca su Rete 4. Mentre La7 ha trasmesso la puntata dedicata a San Francesco di In viaggio con Barbero.

Prima serata, ascolti tv del 3 settembre: Rai 1 in testa

Su Rai 1 One True Loves incolla al piccolo schermo 1.918.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 Una seconda occasione ha conquistato 1.462.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2 la replica di Rocco Schiavone 5 intrattiene 875.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 Chicago Med piace a 1.061.000 spettatori con il 7.4%.

Su Rai3 Ricomincio da tre segna 837.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 703.000 spettatori (6.2%). Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge 595.000 spettatori e il 3.8%. Su Tv8 Jumanji ottiene 422.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Hunter Killer – Caccia negli abissi raduna 365.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 3 settembre: vince ancora Scotti col 23%. Ma di poco

Su Rai1 Affari tuoi raduna 3.993.000 spettatori (22.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.441.000 – 19.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.109.000 spettatori pari al 23%.Su Rai2 TG2 Post interessa a 541.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.126.000 spettatori (6.4%).

Su Rai3 Viaggio in Italia è seguito da 765.000 spettatori (4.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.267.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 678.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte e 545.000 spettatori e il 3% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.281.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 416.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 442.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 3 settembre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di ha ottenuto 2.196.000 spettatori pari al 21.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.351.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.412.000 spettatori (15.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 1.937.000 spettatori (16.2%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (414.000 – 4.7%), The Rookie totalizza 480.000 spettatori con il 4.2% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 601.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 316.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. Miami segna 549.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.018.000 spettatori (15%). A seguire Blob segna 688.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa appassiona 784.000 spettatori (5.2%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 118.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 4 Hotel conquista 176.000 spettatori (1.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (192.000 – 2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 383.000 spettatori con il 2.6%.