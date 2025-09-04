Ascolti tv del 3 settembre, Stefano De Martino cerca la rivincita su Gerry Scotti

Gerry Scotti o Stefano De Martino, chi vince la gara degli ascolti tra "La Ruota della Fortuna" e "Affari Tuoi"? Ormai non si parla d'altro

Aggiornato: 4 Settembre 2025 10:23

Non si parla d’altro. La sfida nel prime time tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 è la più importante in tv.

La nuova stagione di Affari Tuoi ha debuttato il 2 settembre, ma De Martino ha fallito l’obiettivo. Gerry Scotti è rimasto saldo sul podio. La Ruota della Fortuna sta avendo un successo clamoroso e il suo presentatore è da record degli ascolti. Per questo Stefano cerca la sua rivincita, dopo aver assaporato lo scorso anno la gloria di aver ottenuto il massimo dello share.

In prima serata, mercoledì 3 settembre, la battaglia degli ascolti è stata combattuta tra il film in prima visione su Rai 1 One True Loves, la replica – sempre molto gradita – di Rocco Schiavone su Rai 2, Ricomincio da tre, il capolavoro in versione restaurata di Massimo Troisi su Rai 3 e il film Una seconda occasione su Canale 5,  Chicago Med 10 su Italia 1 e Zona Bianca su Rete 4. Mentre La7 ha trasmesso la puntata dedicata a San Francesco di In viaggio con Barbero.

Prima serata, ascolti tv del 3 settembre: Rai 1 in testa

Su Rai 1 One True Loves incolla al piccolo schermo 1.918.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 Una seconda occasione ha conquistato 1.462.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2 la replica di Rocco Schiavone 5 intrattiene 875.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 Chicago Med piace a  1.061.000 spettatori con il 7.4%.

Su Rai3 Ricomincio da tre segna 837.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 703.000 spettatori (6.2%). Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge 595.000 spettatori e il 3.8%. Su Tv8 Jumanji ottiene 422.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Hunter Killer – Caccia negli abissi raduna 365.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 3 settembre: vince ancora Scotti col 23%. Ma di poco

Su Rai1  Affari tuoi raduna 3.993.000 spettatori (22.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.441.000 – 19.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.109.000 spettatori pari al 23%.Su Rai2 TG2 Post interessa a  541.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.126.000 spettatori (6.4%).

Su Rai3 Viaggio in Italia è seguito da 765.000 spettatori (4.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.267.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 678.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte e 545.000 spettatori e il 3% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.281.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 416.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 442.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 3 settembre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di ha ottenuto 2.196.000 spettatori pari al 21.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.351.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.412.000 spettatori (15.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 1.937.000 spettatori (16.2%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (414.000 – 4.7%), The Rookie totalizza 480.000 spettatori con il 4.2% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 601.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 316.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. Miami segna 549.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.018.000 spettatori (15%). A seguire Blob segna 688.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa appassiona 784.000 spettatori (5.2%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 118.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 4 Hotel conquista 176.000 spettatori (1.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (192.000 – 2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 383.000 spettatori con il 2.6%.

 

