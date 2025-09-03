Ascolti tv del 2 settembre, Stefano De Martino è tornato: è sfida con Gerry Scotti

Stefano De Martino è tornato su Rai 1 con "Affari Tuoi". Su Italia 1 ha chiuso "Yoga Radio Estate", su Rete 4 la nuova stagione di "È sempre Cartabianca"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Martedì 2 settembre ha segnato la fine dell’estate televisiva. Stefano De Martino è tornato a condurre su Rai 1 Affari tuoi. Mentre in prima serata Yoga Radio Estate ha chiuso i battenti su Italia 1.

L’attesa è finita: Stefano De Martino ha ripreso il timone di Affari Tuoi su Rai 1. In questa edizione la sfida è davvero molto impegnativa, visto l’enorme successo di Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna che il primo settembre ha registrato quasi 5 milioni di spettatori.

Invece, in prima serata, Rai 3 ha trasmesso Finale a sorpresa con Penelope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez, film presentato alla 78esima Mostra del cinema di Venezia. Mentre su Rai 1 è andato in onda La ragazza della palude, tratto dall’omonimo libro di Delia Owens.

Su Italia 1 Rebecca Staffelli e Stefano Corti, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari hanno condotto l’ultimo appuntamento di Yoga Radio Estate. Si sono esibiti sul palco di Modena: The Kolors, BigMama, Emis Killa, Benji & Fede, Sal Da Vinci, TrigNo, Riki e Lorella Cuccarini, Sarah Toscano e Carl Brave, Eiffel 65, Michele Bravi e Mida, Gemelli Diversi, Sophie and the Giants, Planet Funk, AKA 7even.

Su Rete 4 Bianca Berlinguer ha dato il via alla nuova stagione di È sempre Cartabianca dove si è parlato di situazione a Gaza. Mentre su Canale 5 è andata in onda La notte del cuore.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 2 settembre