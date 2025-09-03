Stefano De Martino e Gerry Scotti, feroce confronto: somiglianze e differenze

Stefano De Martino e Gerry Scotti si sfidano in tv: somiglianze e differenze fra i conduttori protagonisti del pre serale.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino e Gerry Scotti

Fra le sfide che stanno tenendo con il fiato sospeso i telespettatori c’è quella fra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Il primo padrone di casa ad Affari Tuoi, considerato ormai come il nuovo conduttore di punta Rai, il secondo volto amatissimo di Mediaset e conduttore di Gerry Scotti, re indiscusso del preserale, capace di regalare un successo senza precedenti ad un format storico come La ruota della fortuna.

La sfida fra Stefano De Martino e Gerry Scotti

Affari Tuoi contro La ruota della fortuna, ma soprattutto Stefano De Martino contro Gerry Scotti: la sfida è aperta e il risultato non è scontato, soprattutto perché i due conduttori portano in tv non solo format molto diversi fra loro, ma anche stili di conduzione con sfumature e caratteristiche differenti. Gerry Scotti quest’anno ha deciso di affrontare una scommessa, portando in televisione da maggio a settembre una trasmissione cult tornata in spolvero su Canale Cinque.

La ruota della fortuna ha saputo sedurre e conquistare ancora una volta il pubblico, portando a casa risultati straordinari. Il 30 luglio ha registrato uno share del 26,19%, mentr4e il 21 agosto ha raggiunto il 29,32%.

“Se me li aspettavo così sprovveduti? Sinceramente, no – ha detto Scotti parlando della Rai -. Anche se la Rai da tempo fa una politica di controprogrammazione più da tv commerciale che da servizio pubblico, adottando trucchetti e furbizie che si fanno per arrotondare i numeri e dire che le cose vanno bene. Io mi sono fatto questa idea: in Rai contavano un po’ troppo sulla forza di Techetechetè, che a me piace molto, per carità. Secondo me in Rai certi dirigenti nelle loro riunioni devono aver detto: “La ruota della fortuna è un vecchio format, controprogrammiamo con la nostra bella tv di una volta e sarà una lotta alla pari”.

Il conduttore ha poi rivelato di aver sentito Stefano De Martino, svelando lui stesso la differenza fra la sua conduzione e quella dell’ex marito di Belen Rodriguez, spesso paragonato a mostri sacri della tv come Pippo Baudo. “Lui stesso prende le distanze da questi paragoni decisamente inappropriati. Poco fa, il 7 agosto, mi ha scritto messaggi affettuosi per il mio compleanno e per Ferragosto. Prima mi ha fatto i complimenti per la Ruota, poi ha aggiunto: “Adesso non esagerare perché poi torno… Ciao maestro”. La frase che gli dico ora è questa: “Sei bravo, bello e giovane, però non esagerare perché da questa parte c’è il vecchio zio Gerry che merita rispetto”.

Stefano De Martino contro Gerry Scotti, somiglianze e differenze

D’altronde Stefano De Martino e Gerry Scotti non potrebbero essere più diversi. Il primo ha iniziato la sua carriera come ballerino e si è conquistato la fiducia del pubblico dopo aver lottato per anni per affrancarsi dal gossip e dalla figura di Belen. Il secondo ha alle spalle una storia decennale in televisione con format di enorme successo e uno stile inconfondibile.

Entrambi hanno un gradimento trasversale, il loro pubblico infatti spazia fra varie generazioni (e lo dimostrano i numeri). De Martino, con un passato nei programmi di Maria De Filippi e in un talent come Amici, ha uno stile giovane e moderno, Scotti invece punta su un atteggiamento più professionale e familiare.