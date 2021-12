Cosa regalare a una donna incinta come portafortuna

Ti sarà capitato di dover fare regali a nipoti o fratellini, amici, cugini, nonni. Ma cosa regalare ad un’amica in dolce attesa? Questa è proprio una domanda da un milione di euro! Non è poi così facile, comprensibile, bisogna avere un certo tatto e pensare ad un regalo che possa essere gradito dalla futura mamma. Infatti, non si tratta di un banale regalo, bensì qualcosa di più: il rischio di incorrere in una gaffe è davvero dietro l’angolo e avere massima attenzione è fondamentale.

L’idea migliore è sicuramente donare qualcosa che possa essere di buon auspicio, sia per la mamma, sia per il bambino che nascerà. In generale, però, è abbastanza complicato trovare il regalo giusto, nonostante la persona in questione sia l’amica di una vita: il timore è sempre quello di donare qualcosa di poco gradito. È importante premettere che qualsiasi dono deve sempre essere apprezzato e, proprio per questo, ti proponiamo qualche idea curiosa ed originale per fare una splendida figura. Pertanto, puoi considerare di omaggiare un portafortuna, molto simpatico e particolare.

Proseguendo la lettura, scoprirai moltissime curiosità riguardo a questo tema così delicato e sicuramente troverai l’idea perfetta per un regalo originale per la tua amica in dolce attesa.

Ferro di cavallo

Tra i regali più classici da fare ad una donna che aspetta un bambino, troviamo sicuramente il Ferro di Cavallo: un ciondolo bellissimo, simbolo di fortuna e augurio di buon auspicio per la mamma ed il piccolo. Potresti scegliere di regalare un bracciale con un ciondolo a forma di Ferro di Cavallo, magari in argento oppure oro bianco.

La leggenda narra che, nel lontano Medioevo, la polvere del ferro di cavallo venisse utilizzata per allontanare il malocchio e, più in generale, tutte le energie negative dell’universo. In Turchia, ancora oggi, si crede invece che questo oggetto abbia fortissimi effetti benefici sulla vita della popolazione: non a caso, infatti, la bandiera turca presenta la forma di una mezzaluna, simbolo della dea Iside. Anche in Cina il Ferro di Cavallo ha una considerevole importanza; basti pensare che la credenza popolare afferma tutt’oggi che il corpo dei serpenti sacri di Nagendra somigliasse moltissimo alla forma del ferro.

Oggigiorno, in commercio sono disponibili moltissime tipologie che variano per forma, misura e materiale. Nella tua gioielleria di fiducia potrai senza dubbio trovare il ciondolo che più si addice alla tua amica in gravidanza.

Libro dei nomi

Sei alla ricerca di un regalo originale e curioso per un’amica in dolce attesa? Il Libro dei nomi potrebbe essere ciò che fa al caso tuo per stupirla e strapparle un enorme sorriso! È sicuramente tra i doni più apprezzati dalle future mamme, fonte di ispirazione per il nome da scegliere. Non tutti i libri, però, sono uguali e questo è importante ricordarlo. Per prima cosa, è bene che tu sia a conoscenza del sesso del bambino per evitare una clamorosa gaffe!

I libri che potrai trovare in negozio o online sono davvero moltissimi e la scelta dipenderà sempre e solo da te. Molti di questi raccolgono in ordine alfabetico oltre 500 nomi, dai più classici a quelli davvero molto particolari: è molto curioso, poi, come venga spiegata l’etimologia del nome, il colore associato, l’onomastico e, ovviamente, le varie declinazioni.

La futura mamma potrà trovare all’interno del libro che sceglierai di regalare una fortissima ispirazione, oltre ad una lettura davvero molto interessante. Attraverso la spiegazione del significato di centinaia di nomi, unitamente a svariate curiosità, renderà la scelta dello stesso più facile e divertente.

Un ottimo regalo per un’amica in attesa di un bambino.

Amuleto acchiappasogni

Ed ecco un altro classico di queste speciali occasioni: un divertente amuleto acchiappasogni. Si narra che questo allontani i brutti pensieri e permetta alla futura mamma di risposare serenamente e, di conseguenza, anche al piccolo che tiene in grembo. Un amuleto acchiappasogni è sicuramente un regalo portafortuna per una donna incinta; si può posizionare nella camera del bimbo, ma anche in quella dei genitori per garantire dolci sogni.

Nell’antichità, e ancora oggi in alcuni paesi molto lontani, gli acchiappasogni costituiscono uno strumento molto potente, soprattutto nella medicina praticata dagli sciamani. L’anello di cui è composto appresenta la ruota della vita e la rete i sogni che ognuno di noi tesse durante il sonno. Nel mezzo, poi, è molto facile individuare il vuoto, più facilmente riconosciuto nello spirito creatore.

L’antica credenza afferma che questo oggetto favorisca sogni piacevoli, un sonno profondo e aiuti a convogliare energie positive.

Camicina della fortuna

È uno tra i regali più classici da fare ad una donna in gravidanza: è la camicina della fortuna. È dunque un dono tradizionale che dovrebbe essere il primo capo indossato dal neonato una volta venuto al mondo: simbolo di un’usanza parecchio diffusa, soprattutto nel sud Italia. Come potrai ben immaginare, è sinonimo di buon auspicio.

Parliamo di una semplice casacca, in 100% seta o cotone, solitamente di colore bianco ed acquistabile in moltissimi negozi per bambini. Solitamente porta una scritta di buona fortuna, disegni ricamati che ricordano sagome di colombe e dettagli rosa o azzurri, a seconda del sesso del bambino.

L’usanza vuole che questo capo di abbigliamento venga messo nella valigia per l’ospedale, la quale viene solitamente consegnata ad un’infermiera così, una volta nato, il bambino la potrà indossare. Se si sceglie di regalare la camicina della fortuna, è bene farlo a partire al quarto mese in poi, dopo l’annuncio della gravidanza da parte della futura mamma.

Quadrifoglio portafortuna

Il Quadrifoglio, si sa, è il simbolo della fortuna per eccellenza e quale occasione migliore per regalare un portachiavi con le quattro foglie, sinonimo di valori forti ed imprescindibili, se non la dolce attesa?

In città potrai trovare moltissime gioiellerie che vendono questo prodotto: un portachiavi, un anello, una collana o un bracciale con un Quadrifoglio di colore verde. Perché proprio questo colore? È molto semplice: il verde è simbolo di speranza e rinascita, che molto bene rappresenta questo momento così unico e speciale. Alcuni vantano anche bellissimi Swarowski, i quali donano un tocco di raffinatezza ed eleganza.

Optando per questo dono, augurerai alla futura mamma e al bambino un futuro prosperoso e pieno di fortuna, in qualsiasi ambito della vita. Questo gioiello portafortuna sarà per sempre con lei ed il piccolo.

Diario di gravidanza

Il Diario di gravidanza per un’amica in dolce attesa è un regalo molto particolare e, proprio per questo, è consigliabile farlo solo se si ha un rapporto realmente profondo con la futura mamma. In caso contrario, potrebbe non apprezzare questa intrusione nella propria vita privata ed in quella del bambino che darà alla luce.

Molte cartolerie e librerie sono ben fornite di questo prodotto, per tutti i colori e di tutti i materiali: la maggior parte vanta una grafica colorata e ben curata, con svariate sezioni in cui trovare consigli utili, segnare note, tabelle pratiche e prendere appunti. Spesso i diari di gravidanza contengono anche DVD con esercizi di meditazione e rilassamento.

Questo è senz’altro uno tra i regali più apprezzati dalle future mamme e nel quale raccontare la propria gravidanza, svelando le più intime emozioni. Giorno dopo giorno, l’agenda svelerà moltissimi consigli utili sull’alimentazione corretta da seguire, ma anche sui migliori esercizi di yoga da fare, gli esami medici da non mancare e tantissime altre curiosità.

Certamente, si tratta di un omaggio molto particolare, ma senz’altro unico e per nulla scontato.

Segnalibro con albero della vita

La tua migliore amica e futura mamma adora leggere? Allora, oltre ad un bel libro, potresti pensare di regalarle un segnalibro con l’Albero della vita. Un’idea davvero originale per rendere felice una donna in gravidanza. Questo è simbolo di vita, rinascita e positività e on vi è nulla di più azzeccato per accogliere al mondo una nuova vita.

L’Albero della vita si contraddistingue da profonde radici, un tronco molto resistente e frutti preziosi che simboleggiano l’inizio di una florida esistenza. Dove acquistarlo? Magari in Internet, ma anche nelle classiche librerie o cartolibrerie: in città o al centro commerciale ne potrai trovare diverse.

In questa circostanza, quindi, il tuo augurio sarà quello di un percorso ricco di serenità e salute, sia per la mamma, sia per il bambino.

Regali per future mamme: hai trovato quello che più si addice?

Quando la tua migliore amica ti comunica che è in dolce attesa, è proprio giunto il momento di pensare ad un regalo perfetto per l’occasione. In questo nuovo articolo, speriamo di averti offerto qualche spunto interessante per renderla felice e per festeggiare la bellissima notizia.

Ora, finalmente, non dovrai più preoccuparti dell’insorgere di miliardi di pensieri e idee su cosa regalare alla futura mamma e al bambino: una cosa è certa, qualsiasi cosa tu scelga di omaggiare, sarà molto apprezzata e per nulla inutile. Anche se in questo caso i regali da fare possono essere tantissimi, dai più pratici come abbigliamento, seggioloni e pannolini, potrai comunque optare per qualcosa di realmente simbolico; un augurio di buon auspicio per la futura mamma.

Pertanto, un ciondolo con l’Albero della vita, piuttosto che con un Quadrifoglio, ma anche una camicina della fortuna o un libro dei nomi, saranno sicuramente presenti molto graditi da un’amica in dolce attesa.