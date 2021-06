Come realizzare un acchiappasogni in casa

editato in: da

Nato come amuleto delle antiche tribù Cheyenne e Lakota, grazie agli incantesimi protettivi delle ‘ragnatele’, l’acchiappasogni veniva realizzato con materiali naturali come legno di salice o vite, piume di uccello, cordini vegetali o di pelle, perle e sassi di fiume, ciascuno disposto in modo sempre diverso.

Che abbiano o no il potere di intrappolare nei fili i brutti sogni e di far passare dal foro centrale solo i pensieri positivi, gli acchiappasogni hanno comunque viaggiato nel tempo e nello spazio per arrivare in altre culture. Il loro fascino è rimasto intatto ed è piuttosto comune trovarli nelle abitazioni poste a varie latitudini, come oggetto decorativo, ma anche come spunto di racconti per i bambini. Vediamo quindi come procedere per creare un acchiappasogni fai da te per la tua casa.

Creare un acchiappasogni fai da te facile: cosa serve?

Gli oggetti che servono per costruire un acchiappasogni fai da te sono di facile reperibilità. Qui sotto troverai elencati quelli da utilizzare per realizzare un modello base:

un pezzo di fil di ferro

un rotolino di nastro

un gomitolo di filo di cotone o di lana (colore a scelta)

nastro adesivo

1 perlina

1 piuma

I materiali sopra elencati possono essere sostituiti con altri più naturali, come ad esempio un rametto di legno non rigido da ammorbidire in acqua, uno scampolo di pelle scamosciata, sassolini colorati e tutto ciò puoi immaginare e che la struttura del tuo acchiappasogni è in grado di reggere.

Come costruire un acchiappasogni per bambini

Gli acchiappasogni esercitano un richiamo universale, al quale in pochi sanno resistere. I bambini in particolare dimostrano di apprezzare le forme, i colori e soprattutto le storie legate al ‘potere magico’ di questi oggetti. Costruire un acchiappasogni fai da te con i bambini può essere un ottimo passatempo e anche un modo per abituarli a non avere paura del buio. Mentre ci dedichiamo insieme a questa attività manuale, raccontiamo loro la leggenda indiana sui brutti sogni che restano imprigionati nella rete e che vengono cacciati nell’aria rappresentata dalla leggerezza della piuma. Infine posizioniamo l’acchiappasogni vicino al loro lettino, facendoli sentire al sicuro e protetti. Cominciamo, mettendoci al lavoro.

Formiamo un cerchio con il filo di ferro (oppure con il legno) e blocchiamolo con il nastro adesivo. Per quanto riguarda le dimensioni iniziamo da un diametro medio: gli indiani prendevano come metro di misura la mano di un adulto.

Rivestiamo l'anima di ferro/legno con il tessuto.

Immaginiamo 12 punti sul cerchio (più o meno equidistanti) e con il filo facciamo un nodo su ognuno di essi. A questo punto abbiamo finito il primo giro.

Proseguiamo facendo altri nodi al centro di ciascuna sezione formata sul filo dai nodi del primo giro. E procediamo così per almeno 6/8 giri, come vuole la tradizione. Possiamo farne di più o di meno a seconda dello spessore del materiale del filo utilizzato.

Quando siamo all'incirca a metà della ragnatela, possiamo inserire l'elemento decorativo, per esempio la perlina, per poi proseguire fino a quando il filo termina nella parte inferiore dell'oggetto, in modo tale da legarlo alla piuma colorata.

3 consigli per originali acchiappasogni con materiale di riciclo

Se ti piace riciclare e dare nuova vita agli oggetti e agli elementi naturali, l’acchiappasogni è l’oggetto ideale per dare sfogo alla fantasia. È possibile creare acchiappasogni fai da te con conchiglie, con piccole pietre e con vecchie monetine: il limite alla tua immaginazione è dato soltanto dalla lunghezza e dalla resistenza del filo. Sarà sufficiente seguire dei piccoli accorgimenti per realizzare un acchiappasogni in casa, assolutamente originale: