Il ritorno del vetro cattedrale come usare le vetrate colorate per creare giochi di luce in casa

Dalle porte divisorie ai lucernari, dalle cabine armadio ai box doccia: come il vetro colorato e lavorato trasforma la luce in elemento decorativo.

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Chiara Guarino

Service e product designer

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

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Il ritorno del vetro cattedrale come usare le vetrate colorate per creare giochi di luce in casa
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Vetrate policrome su scala con struttura a capriate in legno.
Quali sono i vantaggi del vetro colorato? Come utilizzare vetrate in casa? Storia delle vetrate artistiche?

Nell’interior design contemporaneo, la luce naturale è da tempo considerata la materia prima per eccellenza, l’elemento invisibile capace di scolpire i volumi e definire l’atmosfera di un ambiente. Oggi, questa ricerca luminosa compie un passo ulteriore e rivolge lo sguardo al passato, riscoprendo una delle espressioni più affascinanti dell’arte applicata: la vetrata artistica. Il ritorno del vetro cattedrale e delle vetrate colorate segna la fine del cristallo trasparente e asettico, per riportare all’interno delle nostre case la magia del colore, l’emozione della trasparenza e la consistenza tattile della luce.

Lucernario a motivo scacchiera con vetro cattedrale colorato in rosso, azzurro e bianco
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Vetro cattedrale a scacchi in un lucernario contemporaneo.

Un’eredità luminosa

Il fascino del vetro colorato affonda le sue radici in tempi lontanissimi. Sebbene se ne trovi traccia già in epoca romana, è nel Medioevo che questa tecnica raggiunge la sua massima espressione. L’architettura gotica, liberando le pareti dal loro peso strutturale, permise di sostituire la pietra opaca con immense vetrate colorate, trasformando oscuri edifici in autentici templi sfavillanti. La luce, filtrata attraverso cromie come il celebre blu di Chartres, assumeva una dimensione trascendente.

Nel tempo, queste creazioni hanno abbandonato la loro esclusiva funzione sacra per fare sfoggio di sé nei palazzi civili e nelle abitazioni, raggiungendo il culmine dell’eleganza domestica tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, nel pieno fervore dell’Art Nouveau.

Ancora oggi, la realizzazione di queste opere richiede una maestria artigianale straordinaria. Le tecniche principali rimangono fedeli alla tradizione: la classica piombatura, che utilizza un trafilato di piombo — o moderne alternative in ottone e zinco — per unire i singoli pezzi di vetro sagomati e saldati a stagno, e la celebre tecnica Tiffany, che impiega un nastro di rame adesivo per avvolgere i frammenti vetrosi, consentendo lavorazioni estremamente minute, curve e complesse.

Scala storica con ringhiera in ferro e vetrata colorata ad arco a motivi geometrici
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Vetrata geometrica ad arco su scala con ringhiera in ferro battuto.

La vetrata come separé

Oggi architetti e interior designer sfruttano il potere trasformativo delle vetrate colorate per risolvere uno dei problemi più comuni dell’abitare moderno: separare gli ambienti preservandone la privacy, senza però rinunciare alla circolazione della luce. Le porte e le pareti divisorie interne, se realizzate in vetro variopinto, smettono di essere semplici barriere per trasformarsi in vere e proprie opere d’arte funzionali.

Nel living e in cucina, o in un moderno open space, una vetrata artistica è la soluzione perfetta per separare visivamente il soggiorno dalla cucina, arginando odori e rumori senza chiudere in modo opprimente lo spazio. Un separé artistico delimita le aree mantenendo una fluida continuità visiva e luminosa.

Scala in legno con vetrata colorata Art Nouveau in blu, arancio e turchese
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Vetrata colorata in stile Art Nouveau su scala residenziale.

L’ingresso è spesso la zona della casa più angusta e priva di finestre. Una parete a vetri colorati posta tra l’ingresso e il salotto provvede a rischiararlo in modo naturale, offrendo a chi entra una prima impressione spettacolare, fatta di colori e giochi di riflessi.

Nella zona notte e nei bagni, i vetri lavorati sono ideali per chiudere con eleganza una cabina armadio o un bagno, garantendo luce e, al contempo, la necessaria discrezione. Persino all’interno del bagno stesso, il vetro colorato rappresenta un’alternativa scenografica e sofisticata rispetto al classico cristallo trasparente del box doccia o al vetro satinato della finestra.

Finestre e lucernari

Quando le vetrate artistiche vengono applicate agli infissi esterni o ai lucernari a tetto, l’effetto è letteralmente teatrale. La luce naturale dipinge quotidianamente nuove opere d’arte sulle pareti e sui pavimenti di casa. Applicate alle finestre, queste lastre filtrano i raggi del sole regalando agli ambienti colori che mutano costantemente a seconda dell’ora del giorno e dell’inclinazione solare.

Scala a doppia rampa in legno con bifore gotiche e vetrate colorate a piombo
Bifore con vetrate a piombo in stile gotico su scala a doppia rampa.

I lucernari artistici spingono questo concetto al massimo: la luce zenitale, filtrando attraverso i reticoli colorati, crea effetti scenografici straordinari e trasforma semplici coperture in meravigliose opere d’arte sospese sulle nostre teste.

Investire in una vetrata artistica significa scegliere un’opera d’arte funzionale: un elemento che cambia ogni giorno, che reagisce alla luce e alle stagioni, e che trasforma la casa in uno spazio sempre diverso da abitare.