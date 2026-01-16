Il ritorno del vetro nell’interior design tra luce, trasparenze ed eleganza contemporanea

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Pexels Il vetrocemento interpreta la trasparenza in chiave architettonica, filtrando la luce senza rinunciare alla privacy.

Nel mondo dell’interior design, colori e finiture sono costantemente influenzati dalle mode stagionali. Una tonalità considerata perfetta qualche anno fa può diventare improvvisamente datata, salvo poi ricomparire in futuro, elevandosi a nuova frontiera del design. Esiste, tuttavia, un non-colore la cui storia e il cui impatto non lasciano indifferenti: il trasparente. Questo concetto è strettamente associato all’eleganza, sebbene le sue qualità vadano ben oltre la semplice idea di classe.

La finitura trasparente è tornata in auge. Questo ritorno è stato sancito dalla sua presenza in moltissimi salotti importanti di architetti e designer, dove il vetro diventa protagonista silenzioso dello spazio.

I materiali della trasparenza

I materiali che si prestano maggiormente a questa finitura sono essenzialmente tre: il vetro, il PVC e il plexiglass trasparente. Sebbene il vetro sia considerato il più costoso, va notato che la lavorazione del plexiglass può comportare costi superiori se confrontata con quella della plastica più comune. Nonostante il plexiglass venga spesso confuso con il PVC, il primo presenta qualità superiori in termini di leggerezza ed estetica.

Il concetto di trasparenza, quando applicato agli oggetti, viene spesso scelto per la sensazione di pulizia visiva che conferisce, come nel caso delle consolle trasparenti, capaci di arredare senza appesantire.

Il vetro come strumento progettuale

La trasparenza è stata adottata nell’interior design già negli anni Sessanta come simbolo di modernità e leggerezza. Architetti di rilievo come Mies van der Rohe e Philip Johnson introdussero il vetro come elemento strutturale e decorativo, trasformando gli spazi in ambienti più luminosi e aperti. In Italia, questa tendenza si è espressa nell’uso del vetro nei complementi d’arredo, come la lampada Atollo di Vico Magistretti, e nelle vetrate artistiche di Gio Ponti.

Il vetro è un alleato prezioso nella progettazione quotidiana, soprattutto in contesti storici come Firenze e le colline toscane. Non è solo estetica, ma anche uno strumento funzionale: trasparenze e rifrazioni aiutano a gestire la luce, a moltiplicare visivamente gli spazi e a creare connessioni fluide tra gli ambienti.

In arredamento, il trasparente garantisce luminosità senza apparire brillante. Il risultato è un colore discreto, capace di combinarsi armoniosamente sia con arredi moderni in stile minimal sia con elementi più decorativi, mantenendo sempre un carattere neutro. La trasparenza è una delle poche tonalità in grado di avvicinare moderno e antico senza stonature.

Definire gli spazi senza dividere

Il vetro è un materiale capace di trasformare radicalmente lo spazio, rendendo gli ambienti più ampi, armonici e versatili. Per sfruttarne al meglio il potenziale, è possibile scegliere diversi gradi di trasparenza.

I vetri trasparenti offrono il massimo passaggio di luce e una visibilità totale, ideali per mantenere una continuità visiva tra gli ambienti. I vetri satinati presentano un grado di trasparenza ridotto e una superficie uniforme che crea un delicato effetto “vedo non vedo”. Consentono il passaggio della luce garantendo al tempo stesso discrezione, risultando perfetti per cabine armadio adiacenti alla camera da letto o per zone bagno e doccia, a seconda del livello di privacy desiderato.

I vetri laccati, infine, sono privi di trasparenza e possono essere opachi o lucidi. Appaiono come veri e propri pannelli o ante e sono ideali quando si desidera creare privacy senza ricorrere a un muro pieno, come nel caso di uno studiolo. I pannelli in vetro laccato offrono inoltre una notevole flessibilità, permettendo di ampliare o chiudere lo spazio semplicemente facendo scorrere le ante.

Infine, e si è alla ricerca di sofisticatezza ed eleganza, il vetro si conferma come una delle scelte più efficaci e trasversali nel progetto d’interni.