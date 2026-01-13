Oggetti di design per chi ama i fiori

Fioriere, vasi e lampade d’autore che portano la natura in casa, tra poesia, funzionalità e piccoli rituali quotidiani.

C’è chi ama i fiori non solo come presenza decorativa, ma come parte di un rituale quotidiano fatto di cura, osservazione e tempo lento. Per queste persone, esistono oggetti di design che vanno oltre il semplice vaso: raccontano il verde, lo proteggono, lo trasformano in paesaggio domestico.

Creazioni pensate per portare la natura in casa in modo duraturo, attraverso forme poetiche, materiali curati e un dialogo costante con la luce e le stagioni.

Screen-Pot: la fioriera di design che abbraccia il verde

Disegnato da François Clerc nel 2011, Screen-Pot nasce come reinterpretazione contemporanea della classica fioriera con griglia per piante rampicanti. Qui però la funzione diventa racconto: la griglia si ispira alle forme della natura, si richiude dolcemente su sé stessa come una foglia tra le foglie, accogliendo il verde in un abbraccio protettivo.

Screen-Pot non è solo un contenitore per piante, ma un vero e proprio elemento architettonico leggero. Può trasformarsi in divisorio vegetale, in separé naturale, creando schermature mobili che offrono privacy, riparo dal vento e una sensazione di intimità diffusa.

Le finiture – dal corten al ferro brunito, dall’acciaio inox satinato alle versioni verniciate in RAL 9010 – dialogano con ambienti diversi, mantenendo un equilibrio tra forza materica e delicatezza formale. Le dimensioni, pensate per una o due piante, rendono Screen-Pot una presenza slanciata, quasi una figura vegetale che cresce nello spazio.

Bloomery: la fioriera moderna che accoglie e organizza

Con Bloomery, disegnata da Elisa Ossino, la fioriera di design entra a pieno titolo nel progetto d’interni. Realizzata in metallo verniciato, si inserisce con naturalezza in uffici, spazi collettivi, ambienti commerciali e case contemporanee.

Qui il fiore non è solo decorazione, ma elemento che contribuisce a creare un’atmosfera più accogliente e a migliorare la qualità dell’aria. Bloomery è disponibile sia come oggetto da appoggio sia come elemento da terra, con diverse altezze (20, 40 e 85 cm) che permettono di costruire composizioni verdi dinamiche.

Il vassoio interno a tenuta stagna, regolabile in altezza, accompagna la crescita delle piante. Nella versione più grande, i vani a giorno inferiori aggiungono una funzione contenitiva, rendendo Bloomery una soluzione che unisce ordine, cura e pulizia visiva.

Flowers in Wonderland: lampade floreali in vetro di Murano

Con Flowers in Wonderland, disegnata da Alessandra Baldereschi per Multiforme, il fiore entra in una dimensione fiabesca. Una collezione che trasforma i fiori in vetro di Murano in presenze luminose, delicate e sorprendenti.

I sei fiori della serie sono colti nell’istante prima della fioritura: boccioli sospesi, gemme cariche di promessa. Le tonalità pastello e le texture, nate dalla soffiatura e dalle lavorazioni tradizionali, raccontano l’eccellenza artigianale dei maestri vetrai.

Ogni fiore diventa una lampada da tavolo: inserito nel vaso, una sorgente LED diffonde una luce soffusa e intima. Esistono versioni con vaso elettrificato, capaci di accogliere da uno a cinque steli, ma anche una versione wireless ricaricabile, in cui la luce si accende con un semplice tocco.

Oasis: vasi che diventano paesaggio

Con Oasis, disegnata da Sara Ricciardi nel 2024, il design si trasforma in paesaggio domestico. Ispirata all’idea dell’oasi come luogo di ristoro e protezione, la collezione prende forma in vasi e tavolini in ceramica abitati da una vegetazione simbolica e lussureggiante.

Palme, papiri, fiori di loto e uccelli paradisiaci animano superfici ricche di texture, colori e dettagli decorativi, trasformando ogni pezzo in un microcosmo narrativo. Oasis è pensata per chi ama oggetti che raccontano storie e per chi vede nel verde un rifugio mentale, prima ancora che fisico.

Oggetti per piante che crescono con chi li vive

Scegliere oggetti dedicati ai fiori significa introdurre in casa una presenza viva, capace di cambiare nel tempo. Non semplici complementi d’arredo, ma rituali quotidiani fatti di luce, cura e trasformazione.

Piccoli gesti di bellezza destinati a fiorire lentamente nello spazio e nella memoria.