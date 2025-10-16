Castelli abitati in Italia, vivere oggi in una fortezza medievale

Soggiornare in veri castelli italiani è possibile: tra dimore storiche, torri medievali e comfort moderni, un’esperienza unica

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Ecobnb L’ingresso principale della Torre della Botonta, tra mura medievali e architettura sobria

Dormire in un vero castello e vivere un’esperienza fiabesca non è più un sogno per pochi: tra dimore storiche restaurate e strutture ricettive di charme, oggi è possibile soggiornare in autentiche fortezze medievali immerse nella storia e nel lusso.

Il desiderio, coltivato fin dall’infanzia, è di dormire in un vero castello e vivere un’esperienza fiabesca. Oggi non è più necessario essere un principe o una principessa: nell’Italia ricca di storia e fascino, questo sogno è una realtà accessibile. Ci sono tanti castelli al momento in vendita, oppure l’Italia offre un vasto elenco di dimore storiche trasformate in alloggi da sogno, che permettono a tutti, almeno per qualche notte, di sentirsi re e regine. Molte di queste strutture, come i 18 meravigliosi castelli sparsi per la penisola, combinano il fascino intramontabile della storia con i comfort moderni.

Pexels

Il fascino intramontabile tra storia e lusso

Vivere in un castello, anche solo temporaneamente, significa fare un vero e proprio viaggio nel tempo. La trasformazione di una dimora storica in un alloggio di lusso è un’impresa che bilancia la conservazione dell’antico con le esigenze contemporanee.

Strutture come il Castello di Rinco in Monferrato, costruito nel 1640 e che conserva stili che vanno dal medievale al barocco grazie a molteplici rifacimenti e ampliamenti, mostrano come la storia possa convivere con un restauro impeccabile. Entrare in questi ambienti significa perdersi tra saloni affrescati, ammirare camini in marmo scolpito e imponenti lampadari in cristallo. Si dorme in camere ampie ed eleganti, talvolta con letti a baldacchino e tendaggi barocchi, su pavimenti in cotto e parquet antichi. Il tutto è spesso vincolato alla Soprintendenza delle Belle Arti, garantendo che la grandiosità architettonica e artistica sia preservata.

Pexels

Inoltre, il lusso moderno non manca: si pensi alla possibilità di accedere a aree comuni come la piscina, o di godere di un giardino all’italiana arricchito da un labirinto, il tutto ammirando panorami mozzafiato sulle dolci colline circostanti. Il corpo centrale di queste dimore può essere composto anche da appartamenti collegati da scaloni settecenteschi e dotati persino di ascensore, garantendo così accessibilità e comodità.

Mentre l’acquisto di un castello, come il Castello di Rinco, richiede requisiti economici importanti (in quel caso, oltre 1 milione di euro), l’opzione del soggiorno per qualche giorno o una settimana rende questa esperienza fiabesca accessibile a un pubblico più ampio.

Torre della Botonta, Umbria

Ecobnb

Se si è alla ricerca di un’esperienza unica in un castello romantico, un’opzione eccezionale è Torre della Botonta. Questa struttura, situata nel cuore dell’Umbria, nelle terre del vino (come il Sagrantino) e dell’olio, è molto più di un semplice hotel: è una fortezza del XIV secolo trasformata in albergo diffuso ecosostenibile.

Il nome, Botonta, deriva da un antico termine che significa “luogo di confine”. Storicamente, per la sua posizione strategica tra borghi importanti come Trevi e Spoleto, fu protagonista di lunghe contese. Oggi, invece, il castello è tornato a essere un confine, ma in senso positivo: è una meta incontaminata, lontana dalle realtà caotiche, perfetta per romantici week-end.

Ecobnb

Torre della Botonta è una fortezza del XIV secolo che si sviluppa mantenendo intatta la bellezza originale degli edifici antichi che la compongono, come la vecchia banca, l’antico comune, il forno pubblico e la Torre di Guardia. Scegliere di soggiornare qui significa avere l’impressione di diventare, per un po’, veri abitanti dell’antico borgo. Nelle stanze, la fusione tra storia e natura avviene attraverso il design contemporaneo e i vecchi mobili. Per accentuare l’immersione nell’atmosfera del luogo, talvolta si trovano libri illustrati sull’Umbria.

Torre Medievale Malaspina, Toscana

Spostandoci in Toscana, nella splendida e meno battuta regione della Lunigiana, troviamo la Casa Vacanze La Torre, ovvero la Torre Medievale Malaspina. Questa dimora è l’essenza dell’esperienza storica privata: è un’antica dimora medievale risalente al XIII secolo, costruita dai nobili Marchesi Malaspina.

Ecobnb

Situata nel piccolo borgo di Licciana Nardi, in provincia di Massa e Carrara, questa struttura promette un’esperienza fuori dal tempo. La Torre Malaspina unisce in modo magistrale il fascino della pietra secolare con un comfort moderno. L’atmosfera è autentica, con arredi eleganti che combinano design contemporaneo e dettagli d’epoca.

Ecobnb

Ciò che distingue la Torre Medievale Malaspina è la sua esclusività: viene affittata in esclusiva per un solo gruppo alla volta. Questo garantisce privacy totale e lo spazio per vivere la vacanza secondo i propri ritmi. Gli ospiti hanno a disposizione una cucina attrezzata e stanze moderne. Il gioiello della struttura è senza dubbio la romantica “camera rotonda”, situata nella parte più alta della torre. Con il suo letto tondo, le luci soffuse e una vista mozzafiato sulla campagna toscana, crea un’atmosfera magica, perfetta per fughe romantiche.

Ecobnb

Sia che si scelga un’esperienza per l’immersione in un borgo diffuso, sia che si preferisca un’esperienza medievale esclusiva e romantica, vivere in una fortezza medievale oggi è un’opportunità imperdibile.