Niente più vetri sporchi o macchiati. Questo robottino a ultrasuoni è la rivoluzione in casa che non sapevi di desiderare

Il robot lavavetri a ultrasuoni è la soluzione smart e velocissima per vetri sporchi e macchiati in casa: fa tutto da solo!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon Il migliore robot lavavetri automatico da comprare

Un robottino a ultrasuoni che pulisce i vetri da solo, rendendoli perfetti in pochi minuti, senza sforzi e soprattutto senza perdere tempo! Non è un sogno, ma il risultato che puoi ottenere grazie a Tosima W5 Pro 6400 Pa Robot Lavavetri, un pulitore automatico per vetri potentissimo e super venduto su Amazon.

Piccolo, ma potente, fa tutto da solo: si attacca al vetro e scorre, con i panni in microfibra, pulendo ed eliminando qualsiasi tipo di macchia o aloni. E chi almeno una volta ha provato a pulire i vetri di casa sa quanto sia difficile rimuovere lo sporco, lasciando le superfici pulite!

Offerta Robot Lavavetri Tosima Robot lavavetri con doppia spruzzatura a ultrasuoni

Navigazione intelligente, bassa rumorosità e aspirazione continua sono solo alcune delle caratteristiche che rendono uniche questo robot per le pulizie. In più ora lo trovi su Amazon ad un prezzo super. Con lo sconto del 24% lo paghi solamente 151 euro, assicurandoti un vero e proprio affare!

Il migliore robot lavavetri automatico

Questo robot lavavetri ha una potenza di pulizia straordinaria. I suoi 6400 Pa di aspirazione infatti garantiscono un’aderenza fortissima ed efficace su tutte le superfici in vetro. Ciò significa che il robot lavavetri rimane saldamente attaccato per rimuovere efficacemente anche lo sporco più ostinato e le macchie.

La sua forza sta nel sistema di spruzzatura a ultrasuoni che distribuisce in modo uniforme l’acqua sul vetro sotto forma di nebbia fine. Gli ugelli a sinistra e a destra spruzzano alternativamente a seconda della direzione del robot, garantendo una pulizia senza aloni.

Il bello di questo robot per lavare i vetri è che consente di pianificare il percorso di pulizia e lo fa in modo automatico! Il Tosima W5 Pro 6400 Pa Robot Lavavetri parte dall’angolo superiore e pulisce tutta la superficie seguendo un percorso specifico a “S”. Proprio per questo è l’ideale per pulire finestre grandi e vetrate panoramiche, ma anche tetti di verande. Ti basterà azionarlo e avrai la garanzia che tutto sarà pulito e lucente al tuo ritorno, senza la sorpresa spiacevole di zone non pulite.

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Il robot infatti per le macchie difficili utilizza una modalità di pulizia che consente un lavaggio intensivo su un’area specifica. In particolare la modalità doppia pulizia offre la possibilità di effettuare un secondo passaggio per un risultato che sarà ancora più brillante.

Un altro punto forte è la durata della batteria. Ha un’autonomia di ben 25 minuti ed è dotato di un cavo di sicurezza rinforzato per un uso senza rischi anche quando si verifica una interruzione di corrente. Inoltre grazie ai LED e ai segnali acustici puoi scoprire come procedono le pulizie e qual è lo stato del robottino

Infine nella confezione trovi tutto quello che ti serve per una pulizia eccellente dei vetri. Il pack include 20 panni in microfibra di altissima qualità: una soluzione ottima per pulire i vetri quando ne hai bisogno senza dover per forza lavare i panni sporchi.

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