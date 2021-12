Cosa sono le pietre portafortuna dei segni zodiacali

La tradizione di indossare pietre preziose portafortuna per proteggersi dalle avversità è molto antica e, più precisamente risale al XV secolo: in Polonia, buona parte della popolazione, usava sfoggiare gemme per allontanare le negatività del mondo. L’essere umano si caratterizza per la sua forte superstizione e molto nota è la tendenza di andare alla ricerca di particolari oggetti, come le pietre portafortuna, per proteggersi dal male.

Cosa sono le pietre portafortuna

A seconda della propria cultura, ogni popolo ritieni portafortuna un oggetto differente: ad esempio, i cristiani, considerano la croce un simbolo ideale per difendersi dalle influenze negative; così come gli Egizi onorano l’occhio di Horus e ritenevano, ormai moltissimi anni fa, il lapislazzuli l’elemento chiave per entrare in contatto con gli Dei. Poi, molto diffusa nell’antico Egitto era l’ametista: una pietra dall’importanza imprescindibile per proteggere tutti coloro che viaggiavano molto e si ritrovavano a combattere battaglie in luoghi lontani da casa.

E lo sapevi che in Thailandia sono molto diffusi i ciondoli di Buddha? È chiaro che le credenze variano molto a seconda di usanze e costumi e che le corrispondenze risultano talvolta opposte tra un popolo e l’altro.

Si tratta di un tema davvero ampio e articolato che andrebbe studiato fino a fondo.

Moltissimi studi di gemmologia, inoltre, hanno tentato di provare come alcune pietre preziose possa sortire effetti davvero incredibili e portare molta fortuna, in base al mese di nascita e relativo segno zodiacale. Infatti, molte pietre portafortuna sono state accostate a diversi periodi dell’anno, rendendo questo argomento ancora più misterioso ed intrigante.

Pietra portafortuna di Gennaio

È il Granato la pietra portafortuna del mese di Gennaio e per tutti coloro nati sotto il segno di Acquario e Capricorno. Questa pietra vanta moltissimi colori, tra cui il rosso, il blu e l’arancio: davvero molte variabili e per tutti i gusti.

Una gemma davvero bellissima, la quale assomiglia ai semi di melograno e che, già in passato, era sinonimo di buon auspicio.

Non solo una pietra portafortuna dalle incredibili varianti di colore, bensì un validissimo aiuto per sviluppare alcune doti particolari, quali autostima, forza e fiducia. Poi, è molto curioso sapere come in passato il Granato venisse utilizzato dai viaggiatori come faro nella notte e non è un caso che oggigiorno venga utilizzata come pietra protettrice dai brutti sogni.

Pietra portafortuna di Febbraio

Udite, udite! Cari Acquario e Pesci, la vostra pietra portafortuna è una delicata Ametista: un quarzo simbolo di saggezza, il cui nome deriva dall’antico mito greco di Dionisio. La ninfa Ametista, infatti, venne presto trasformata Dionisio in una statua, diventata viola dopo essere stata bagnata da un calice colmo di vino. Ed il termine Ametista, in pochi sanno significhi “non ubriaca”: nell’antichità, la convinzione che questa pietra potesse proteggere dagli effetti inebrianti dell’alcool, era davvero molto forte.

Ad oggi, la tradizione sostiene che l’Ametista sia portatrice di moderazione e tranquillità alleviando il nervosismo causato dai ritmi lavorativi. Potrai dire addio a momenti di enorme sconforto e tristezza ed iniziare a pensare a come stimolare la tua mente. Nati sotto i segni di Acquario e Pesci, siete pronti a tuffarvi in una nuova e trepidante avventura?

Pietra portafortuna di Marzo

Una gemma preziosa per coloro che sono nati sotto i segni di Ariete e Pesci: stiamo proprio parlando dell’Acquamarina, di un azzurro intenso e travolgente.

Nell’antichità, i marinai usavano tenerla con sé durante le lunghe traversate in mare: si credeva che questa pietra potesse placare l’ira funesta di Poseidone, garantendo un viaggio sereno e sicuro. Tutt’oggi molto diffusa è l’idea che l’Acquamarina possieda proprietà calmanti, ideali per tenere sotto controllo ansia ed eventuali preoccupazioni. È molto indicata per chi soffre di angoscia e vive di forte tensione.

Tieni sempre con te la tua pietra portafortuna ed allontana qualsiasi influenza negativa.

Pietra portafortuna di Aprile

Ad Aprile siamo ormai in primavera inoltrata: è tempo di alberi in fiore, giornate di sole e ottime temperature. Scommettiamo che mai indovinerai quale è la pietra preziosa portafortuna di ogni Ariete e Toro: il Diamante! Tra le gemme più conosciute e amate dalle donne, nonché pietra simbolo di amore, passione e potere.

Indossare al collo questa pietra potrebbe aiutare a far confluire tutta l’energia positiva dell’universo sul proprio cammino: cominciare la giornata con una buona dose di ottimismo fa sempre bene! Il Diamante, secondo antiche tradizioni, favorirebbe poi lo sviluppo di creatività, stimolando a a pieno la fantasia.

Con un diamante indosso, non passerai di certo inosservata!

Pietra portafortuna di Maggio

È lo Smeraldo la pietra portafortuna di tutti coloro nati nel mese di Aprile: simbolo di speranza e rinascita, con visione ottimista al futuro.

Secondo gli studi, questa celebre pietra, aiuterebbe a mantenere in salute corpo e mente, favorendo una forma fisica ideale. Non solo speranza e ottimismo, bensì anche lealtà: molte sono le coppie che amano tenere sul proprio comodino uno Smeraldo, simbolo di fiducia e trasparenza.

Inoltre, lo Smeraldo è molto utile per stimolare una notevole apertura mentale, sinonimo di idee nuove e all’avanguardia. Gemelli e Toro: pronti a sfoggiare la vostra nuova pietra portafortuna?

Pietra portafortuna di Giugno

Preziosa, raffinata e di un bianco abbagliante: stiamo parlando della Perla, pietra portafortuna dei nati sotto i segni dei Gemelli nel mese di Giugno.

La Perla è un simbolo lunare fortemente legato alla donna e all’acqua e, secondo antiche leggende, sarebbe proprio nata dall’acqua per poi farsi trovare in una conchiglia. Ma la Perla, come avrai ben compreso, è anche sinonimo di femminilità e sensualità: una pietra estremamente romantica presente in diverse variabili di colore; dal bianco, al rosa, fino al lilla.

Onestà, verità e concentrazione sono i principi legati a questa pietra portafortuna.

Pietra portafortuna di Luglio

Luglio ed i nati sotto i segni di Cancro e Leone vantano come pietra portafortuna una gemma molto particolare: il Rubino. Un bellissimo amuleto, simbolo di forza, vitalità e amore che si pone all’insegna della riconciliazione di discussioni e litigi, così da poter favorire una tranquilla e felice vita domestica.

Un rosso acceso che non passa di certo inosservato, è proprio quello del Rubino. Gli studiosi affermano che questo colore sia in grado di sprigionare un’ineguagliabile energia, nonché una forte carica virale e grande euforia.

Non solo un Diamante, anche un Rubino è per sempre.

Pietra portafortuna di Agosto

Al mese di Agosto si tende associare il Peridoto, una pietra portafortuna che vanta diverse variabili di colore: verde oliva, verde puro, ma anche giallo intenso. In passato si credeva fortemente che questa pietra fosse perfetta per proteggere la propria anima dalle tenebre e dalle forze oscure, ma anche per dare il via ad un processo di profondo rinnovamento di sé stessi.

Il Peridoto, appunto, è la pietra portafortuna per Leone e Vergine, due segni zodiacali che vantano virtù di forza, determinazione, sincerità e bontà. Temperamenti così forti necessitano di una certa serenità mentale.

Conosci un Leone o una Vergine? Regala subito una Peridoto come pietra portafortuna.

Pietra portafortuna di Settembre

Tra Settembre e Ottobre gli alberi iniziano a spogliarsi delle proprie foglie, le giornate si accorciano e solo raggi flebili illuminano le poche ore di luce del giorno: anche i nati sotto i segni di Bilancia e Vergine si caratterizzano per una personalità mite e riflessiva? Quale è la pietra portafortuna da regalare a chi è nato in questo periodo dell’anno? La risposta è molto semplice: lo Zaffiro.

Una splendida gemma blu che custodisce due importanti virtù: calma e razionalità. Sono infatti moltissimi gli esperti che sostengono che questa pietra favorisca un alto livello di concentrazione e abbia un forte effetto calmante.

Caratteri forti e scontrosi come quelli di Bilancia e Vergine necessitano sicuramente di pace ed equilibrio interiore.

Pietra portafortuna di Ottobre

Per distogliere le influenze negative, i superstiziosi nati nel mese di Ottobre sono soliti tenere con sé un Opale. Ma che cosa è? Simbolo di purezza e speranza, è una pietra molto nota per i giochi di colore che si creano al suo interno.

Si dice che questa gemma sia sinonimo di lealtà e trasparenza ed un’ottima soluzione per combattere il malessere dovuto ad una situazione poco chiara.

Bilancia e Scorpione non rinunceranno mai ad indossare un Opale, così da potersi assicurare la totale ammirazione rispetto da chi gli sta intorno.

Pietra portafortuna di Novembre

La pietra che meglio rappresenta i valori di amicizia e fedeltà è sicuramente il Topazio: questa pietra portafortuna esiste in moltissimi diversi colori. Dal giallo, al verde e fino ad arrivare al rosa: hai già scelto il tuo colore?

Si sostiene che chi indossa un Topazio potrà sempre godere di ottima salute ed imparare a credere di più nelle proprie capacità. Questa pietra portafortuna aiuterebbe Sagittario e Scorpione a stabilire una forte connessione con emozioni profonde, assicurando un certo equilibrio fra corpo e mente.

Se sei nata in questo periodo dell’anno, un Topazio al collo sarà irrinunciabile!

Pietra portafortuna di Dicembre

Dicembre è quel periodo dell’anno in cui si tirano le somme, si completano gli ultimi progetti e si riparte meglio di prima in vita del nuovo anno.

Sagittario e Capricorno sono segni zodiacali che vantano un forte e leale senso di amicizia, ma che godono anche di un ottimo equilibrio interiore: la pietra portafortuna di cui non possono fare a meno è il Turchese.

Un amuleto fatto di questa gemma è sicuramente simbolo di buon auspicio, perfetto per augurare a sé stessi una vita in salute e di successi. Il Turchese, appunto, si pensa possa agire positivamente, contribuendo ad accrescere la voglia e l’entusiasmo di realizzarsi in ambito lavorativo.