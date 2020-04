Chi è Carlo Ponti, il figlio maggiore di Sophia Loren

editato in: da

Nato nel 1968 a Ginevra, Carlo Ponti junior è il figlio maggiore dell’attrice Sophia Loren e del produttore cinematografico Carlo Ponti, che è stato sposato con la diva dal 1966 al 2007, anno in cui è venuto a mancare. Carlo Ponti junior ha un fratello di nome Edoardo, classe 1973, celebre regista e produttore (ha diretto la madre nel film La vita davanti a sé).

Tornando a Carlo Ponti junior è bene ricordare che, piccolissimo, ha debuttato sul set con la celebre genitrice. Il figlio maggiore di Sophia Loren è stato infatti scelto per interpretare il bambino di Giovanna, protagonista del film I Girasoli impersonata proprio dalla Loren (la pellicola, grazie alla quale la splendida attrice è stata premiata con il David di Donatello, ha visto alla regia il grande Vittorio De Sica).

Il figlio maggiore della Loren, crescendo, non ha intrapreso la strada del cinema come i genitori e il fratello minore. Carlo Ponti junior è infatti un direttore d’orchestra di fama internazionale. Il primogenito di colei che è considerata la portabandiera della bellezza italiana nel mondo ha studiato presso alcune delle più prestigiose istituzioni musicali del mondo (p.e. la Musik Hochschule di Vienna) e ha lavorato al fianco di grandissimi come Mehli e Zubin Meta.

La sua carriera è costellata di traguardi importanti. Tra questi ricordiamo la direzione dell’Orchestra Nazionale Russa, mantenuta dal 2000 al 2001, così come la fondazione della Los Angeles Virtuosi Orchestra, un progetto nato nel 2013 con il fine di sostenere l’educazione musicale attraverso iniziative di partnership con le scuole e altre realtà formative.

Carlo Ponti junior, che nel corso della sua carriera pluridecennale ha diretto oltre 30 orchestre, nel 2004 è convolato a nozze con la violinista ungherese Andrea Mészáros.

La cerimonia, che si è svolta presso la Basilica di Santo Stefano a Budapest, ha visto gli sposi indossare abiti disegnati da Giorgio Armani (lo stilista, che ha presenziato al matrimonio con la nipote Roberta, ha vestito anche la mamma dello sposo e la sorella di lei Maria Scicolone). Carlo Ponti e la moglie hanno due figli: il maggiore, Vittorio Leone, è nato nel 2007. La sorella minore, Beatrice Lara, è venuta al mondo il 15 marzo 2012.