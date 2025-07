Carlo Ponti Jr. si sposa per la seconda volta, Sophia Loren grande assente

Seconde nozze per Carlo Ponti Jr., primogenito di Sophia Loren, che si è sposato a Santa Monica. Ma l'attrice non era presente

Si è sposato per la seconda volta Carlo Ponti Jr., figlio maggiore di Sophia Loren e Carlo Ponti: nozze da favola per il direttore d’orchestra, che ha giurato amore eterno alla georgiana Mariam Sharmanashvili lo scorso 26 luglio a Tbilisi, nel paese d’origine della sposa. Grande assente al matrimonio la diva, che non ha potuto partecipare per “motivi personali”.

Delle nozze da favola, celebrate con una cerimonia georgiana ortodossa per il direttore d'orchestra, che ha giurato amore eterno a Mariam Sharmanashvili, sua compagna da un paio d'anni.

Sophia Loren però non ha potuto essere presente al matrimonio di suo figlio per “motivi personali”: così riporta il settimanale Chi, dove si legge che l’attrice attende di festeggiare col figlio a settembre, quando si terrà il ricevimento ufficiale a Ginevra, città dove l’attrice risiede ormai da parecchi anni. La diva ha comunque inviato un videomessaggio, che è stato proiettato nel corso della cerimonia, per fargli sentire il suo affetto e la sua vicinanza alla coppia. Presenti al matrimonio anche il fratello di lui, Edoardo, e la cugina Alessandra Mussolini, nipote di Sophia con suo marito Mauro Floriani.

Per Carlo Ponti Jr. si tratta del secondo matrimonio: è stato infatti sposato con la violinista Andrea Mészáros, dalla quale ha avuto due figli, entrambi nati a Ginevra. I due hanno divorziato nel 2022.

La storia d’amore tra Carlo Ponti Jr. e Mariam Sharmanashvili

Un amore nato per caso sui social quello tra Carlo Ponti Jr. e Mariam Sharmanashvili: una foto al pianoforte è stata la scintilla che ha fatto sbocciare un amore dolce e maturo. La loro relazione è nata da un commento sotto lo scatto di Mariam su Instagram: lei rispose a Carlo con un “Grazie mille” tradotto da Google mentre lui scriveva “Bellissima” in italiano. E da allora i due hanno cominciato a sentirsi sempre più di frequente, lasciando spazio al sentimento che stava nascendo.

“Non so come, ma appena ho visto il suo primo messaggio ho sentito che stava succedendo qualcosa di importante. Anche se non sapevo ancora chi fosse esattamente l’autore del complimento. Non riesco a spiegare come mai, ma è stato proprio così. Per quanto riguarda quando ho capito che lui era quello giusto, voglio condividere con voi una storia che, se ricordo bene, non ho mai raccontato prima. Eravamo al monastero di Samtavro per una preghiera, e nel cortile della chiesa Carlo mi ha confessato che ero una persona molto importante per lui, non è riuscito a trattenere le lacrime e mi ha abbracciato forte. È stato in quel momento che ho sentito qualcosa di speciale”, ha raccontato Mariam.

La proposta di matrimonio è arrivata nel settembre del 2024, in occasione del novantesimo compleanno di Sophia Loren. Di conseguenza la decisione di sposarsi in Georgia, a Tbilisi, città d’origine della sposa e di festeggiare poi anche a Ginevra, luogo del cuore della diva e del figlio.