La Volta Buona, le pagelle del 6 gennaio: il debutto del figlio di Sophia Loren (7), Stefano De Martino piacione (8)

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Stefano De Martino

A tenere compagnia agli italiani impegnati a disfare gli addobbi natalizi, nel giorno che “tutte le feste porta via”, c’è l’instancabile Caterina Balivo. La Volta Buona non si ferma neppure nel giorno dell’Epifania e regala, anzi, una puntata ricca di emozioni e grandi ospiti. Regina di questo pomeriggio di fine vacanze, seppur assente, è Sophia Loren – omaggiata dal figlio Carlo Junior. Assieme a lui il presentatore più amato dell’access time e, immancabili, i fedelissimi del pomeriggio di Rai 1.

Carlo Ponti Junior, ospite internazionale. Voto: 7

Per la prima volta in uno studio televisivo italiano, per la prima volta in Rai, arriva Carlo Ponti Junior, figlio dell’omonimo produttore e di Sophia Loren. Ponti può essere definito l’ospite internazionale di questo pomeriggio perché, nonostante sia figlio di una campana icona del Made in Italy, sbaglia lievemente la pronuncia italiana delle parole, non conosce i tipici dolci napoletani e non guarda la tv.

Nonostante ciò, il direttore d’orchestra che ha girato il mondo, non dimentica le proprie origini e, cosa ancor più importante, non se la tira affatto. È algido sì, ma affettuoso e cordiale. Si dilunga in complimenti per la conduttrice e non ha che parole di profonda stima per la mamma (e come potrebbe essere altrimenti). Innegabilmente, ha anche un certo fascino con l’abito elegante e la chioma fluente. È la prima volta che Carlo Ponti Junior arriva sul piccolo schermo, ma speriamo che non sia l’ultima.

Pasquale Esposito, il napoletano che piace. Voto: 9

Ad accompagnare il direttore Ponti c’è Pasquale Esposito, tenore tra i più talentuosi sfornati dallo Stivale. A differenza del collega, Esposito è un vero peperino. Elegantissimo ed educatissimo anche lui, al fascino altero del compagno contrappone però lo charme di un vero partenopeo. Loda la cucina campana e le splendide spiagge della Costiera. È frizzante, simpatico, finanche provocatorio ma mai, mai fuori posto. Un vero ragazzo d’oro. Un bel 9 per lui.

Francesca Testasecca e Patrizia Mirigliani fuori tempo. Voto: 3

La prima parte della puntata è stata dedicata alla grande Sophia Loren che, prima di diventare un premio Oscar, fu concorrente di Miss Italia (non vinse, ma per lei fu creato il premio Miss Eleganza). Così, in un collegamento che pare tirato, in studio arrivano anche una che Miss Italia l’ha vinto e la donna che – contro tutti e tutto – continua a portare avanti il più noto dei concorsi di bellezza all’italiana.

La madrina Patrizia Mirigliani e la Miss Francesca Testasecca ricordano i bei tempi d’oro, di quando una incoronò e l’altra fu incoronata in diretta nazionale, con Milly Carlucci conduttrice e la Loren stessa ospite d’onore. Altri tempi, appunto, oggi un contesto del genere suona semplicemente arcaico e anche un filino patriarcale. Basta con Miss Italia, andiamo avanti per favore.

Stefano De Martino fa il padrone di casa. Voto: 8

Piaccia o non piaccia, che stia simpatico o meno, non si può negare che Stefano De Martino sa come fare il suo lavoro. L’ex ballerino di Amici, compie alla perfezione i doveri di un presentatore Rai, con uno sprint in più. A differenze dei suoi predecessori aggiunge al garbo una palese avvenenza e un pizzico di sex appeal. Come i maestri strizza l’occhio al pubblico più adulto mentre cerca di conquistare quello più giovane.

A La Volta Buona è un semplice ospite, persino in collegamento video. Ma lo è davvero? Perché a guardarlo si ha la sensazione di trovarsi (quasi) di fronte a Carlo Conti in collegamento a Tale e Quale Show. Non si tratta del programma di De Martino, ma lui si comporta come fosse il padrone di casa. Lancia i filmati, tiene il tempo, interroga gli opinionisti, senza mai dimenticare di ammiccare alla telecamera. Simpatico? Chissà. Destinato al successo? Così pare. Al di là di qualsiasi giudizio personale non gli si può dare meno di 8.

Herbert Ballerina è la spalla perfetta. Voto: 8

Tra le scelte più furbe compiute da Stefano De Martino e dai suoi autori c’è quella di accompagnarsi a Herbert Ballerina. Il comico che all’anagrafe fa Luigi Luciano è il perfetto contraltare all’autoironica posa di finta umiltà di De Martino. Sa come prenderlo in giro e, allo stesso tempo, prende in giro persino sé stesso.

È scanzonato, con la battuta sempre pronta, osa sui confini di un umorismo quasi demenziale ma sempre con grande intelligenza. Brillò al fianco di Maccio Capatonda e ancor di più lo fa ad Affari Tuoi. Il suo successo futuro è forse meno scontato, ma noi glielo auguriamo e, nel frattempo, gli diamo un bell’8.

Giancarlo Magalli cede lo scettro. Voto: 6

Ormai ospite fisso, anche quest’oggi Giancarlo Magalli siede sul divano del salotto de La Volta Buona. E, forse reso più buono dal clima natalizio, almeno per un momento depone la maschera di graffiante ironia e si mostra quasi paterno con il promettente De Martino. Confessa di guardarlo ogni sera, gli porge i suoi complimenti più sinceri e non lesina preziosi consigli per una carriera fruttuosa e duratura. Lo preferiamo cattivello, ma non possiamo di certo bocciare questo inaspettato slancio di generosità, questa deliziosa alleanza tra generazioni. Il 6, insomma, non glielo toglie nessuno.

Caterina Balivo, le feste le fanno bene. Voto: 7

Le vacanze di Natale, seppur di vacanze lei ne abbia fatte poche, hanno fatto decisamente bene a Caterina Balivo. La conduttrice è più in forma che mai, spigliata e propositiva, ha ben in mano le redini del suo programma e sa come affrontare qualsiasi imprevisto, dando ordini alla sua ciurma con la prontezza di un capitano e la dolcezza di una maestra. Ci piace anche il look, con il morbido maglione oversize abbinato alla femminile gonna longuette in seta e pizzo e alle slingback in tinta.

Nicoletta Mantovani, che grazia. Voto: 8

Protagonista dell’intervista tête-à-tête con Caterina Balivo di quest’oggi è Nicoletta Mantovani, moglie del compianto Luciano Pavarotti. Nicoletta ricorda il marito defunto con una grande dolcezza e parla della sua malattia senza mai cadere nel vittimismo. È una donna estremamente elegante, aggraziata e soave come lo fu la voce del suo Luciano.