Lauren Sanchez sposa, l’abito che omaggia Sophia Loren e Grace Kelly: “Una poesia”

Per il suo abito da sposa, Lauren Sanchez si è affidata a Dolce & Gabbana: il risultato? Un look da sogno che ricorda Sophia Loren e Grace Kelly

IPA Matrimonio Bezos, tutti i look della sposa Lauren Sanchez

Lunghi preparativi, ospiti arrivati da ogni angolo del mondo, una Venezia in fermento e una sposa che, alla fine, ha vissuto davvero la favola che sognava da sempre. Lauren Sanchez e Jeff Bezos hanno finalmente pronunciato il loro Sì in una cornice da sogno, tra gondole, palazzi storici e un’atmosfera romantica che sembrava uscita da un film.

Un momento magico, carico di emozione non solo per i due protagonisti, ma anche per gli invitati che, dopo settimane di indiscrezioni e piccoli indizi, hanno potuto assistere a una cerimonia tanto attesa quanto spettacolare. Lauren, raggiante e visibilmente emozionata, ha incantato tutti con un abito da vera principessa: un vestito sofisticato che, dopo la cerimonia, ha subito voluto condividere con il mondo intero.

Lauren Sanchez, l’abito da sposa ispirato a Sophia Loren

Dopo giorni di attesa in una Venezia gremita di ospiti provenienti da tutto il mondo, Lauren Sanchez e Jeff Bezos, fondatore di Amazon, hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore.

E se pensavate che la sposa, dopo aver già sfoggiato abiti bellissimi, non potesse stupire ancora, vi sbagliavate. Dopo settimane di indiscrezioni e piccoli spoiler sul look scelto per la cerimonia, la nuova signora Bezos ha meravigliato gli invitati con un vestito da vera principessa.

Alla fine, la scelta dello stilista è ricaduta su Dolce & Gabbana e, poche ore dopo il fatidico Sì, la sposa ha condiviso sui suoi canali social alcuni scatti della cerimonia e dei preparativi, sfoggiando il look perfetto per il suo giorno più bello.

Un abito da sogno, che lei stessa ha definito: “Non un semplice abito, un pezzo di poesia.” Una silhouette che valorizza perfettamente la sua fisicità, impreziosita da tulle, pizzo e leggeri ricami. Collo alto, maniche lunghe e un corsetto elegantissimo. Il tutto rifinito con ben 180 bottoni del prete, ricoperti a mano in chiffon, e un velo lunghissimo, anch’esso in tulle e pizzo.

Un modello che, come raccontato dalla stessa Sanchez, si ispira a quello indossato da Sophia Loren nel film Un marito per Cinzia del 1958, con Cary Grant. Ma non solo: quell’abito iconico della Loren, a sua volta, riprendeva l’eleganza senza tempo del vestito scelto da Grace Kelly per le nozze con il Principe Ranieri III di Monaco.

La realizzazione dell’abito da sposa di Lauren Sanchez

Per un matrimonio così importante, Lauren Sanchez non poteva che scegliere un look altrettanto imponente. L’idea dell’abito è nata un anno e mezzo fa, durante una chiacchierata a casa di Domenico Dolce.

Dopo una serie di ricerche sugli abiti da sposa degli anni ’50, Lauren ha trovato la giusta ispirazione: “Ho fatto ricerche su foto di spose degli anni ’50. Volevo riflettere su quel periodo, e ho visto Sophia Loren. Era avvolta in pizzo alto, fino al collo, e ho detto: ‘Ecco fatto. Ecco l’abito’”.

Una visione che Dolce & Gabbana ha saputo trasformare in realtà, impiegando ben 900 ore di lavoro artigianale. Il dettaglio più sorprendente? I celebri bottoni del prete, rifiniti a mano e applicati uno a uno, che decorano il vestito dal collo al busto. “L’insieme è stato come un sogno” ha raccontato Sanchez, aggiungendo: “È diverso da ciò che la gente si aspetta, da ciò che mi aspetto io, ma è molto simile a me”.