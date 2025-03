Jeff Bezos e Lauren Sanchez, nozze super lusso in Italia: tre giorni di festa per Mr Amazon

Fonte: Getty Images Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Mancano pochi mesi al fatidico sì di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, e la compagna Lauren Sanchez, pilota, scrittrice, filantropa e giornalista. La coppia, insieme da otto anni, ha già individuato la location dove celebrare il matrimonio che si preannuncia già super lusso: l’imprenditore e la futura moglie hanno scelto l’Italia, Venezia per l’esattezza, per suggellare la loro unione. E si sa già che saranno tre giorni di festeggiamenti.

Tre giorni di festa e 250 invitati: le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Saranno di certo festeggiamenti in grande quelli del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, per le sue nozze in Italia. L’imprenditore tra i più ricchi al mondo – è il terzo dopo Elon Musk e Bernard Arnault – ha scelto la Laguna per celebrare l’amore con la compagna Lauren Sanchez, alla quale è legato da otto anni.

La notizia del loro matrimonio e era già trapelata da qualche mese, ma solo adesso si conoscono dei dettagli in più su quelle che si preannunciano già le nozze dell’anno. Le date sono state già fissate: si parte il 24 giugno per finire il 26, ovvero tre giorni di festeggiamenti durante i quali vip d’oltreoceano raggiungeranno una Venezia blindatissima.

Pare infatti che la coppia abbia già prenotato cinque alberghi – i ben informati assicurano che quelli scelti siano il Gritti Palace, l’Hotel Danieli, l’Aman Venice, il Belmond Hotel Cipriani e buona parte delle camere del The St. Regis Venis – senza dimenticare i taxi, riservati per qualche ora al giorno ai soli invitati delle nozze.

Stando alle indiscrezioni, gli sposi potrebbero arrivare in Laguna con il loro mega-yacht da 500 milioni di dollari, Koru, lo stesso dove Bezos avrebbe regalato lo scorso anno alla compagna, al largo di Positano, un anello da 20 carati per chiederle di sposarlo. Anche in quell’occasione Bezos non si era risparmiato, con un mega party di fidanzamento. “Quando ha aperto la scatola, credo di essere svenuta un po’” aveva confidato Lauren Sanchez.



La location delle nozze c’è già, ma per depistare i più curiosi e anche (e soprattutto) per ragioni di sicurezza saranno fissate più location, in un numero superiore alle tre necessarie per le altrettante feste che si terranno a fine giugno, e solo all’ultimo momento verrà comunicato il luogo preciso. Tra le sedi papabili parrebbe esserci la Fondazione Cini sull’isola di San Giorgio che garantirebbe al contempo security e privacy.

Gli invitati vip

Pare che i due futuri sposi abbiano appena mandato le partecipazioni agli invitati. Tra gli ospiti sono attesi tanti volti noti del mondo di Hollywood, da Diane von Furstenberg, a Leonardo DiCaprio, passando per Robert Pattinson, Barbra Streisand, Kris Jenner, Eva Longoria e Oprah Winfrey, solo per citarne alcuni.

Ci saranno anche Katy Perry e Orlando Bloom, amici di lunga data della coppia, spesso ospiti del loro yacht, e Kim Kardashian, amica di Sánchez dal 2023, come lo è anche Ivanka Trump. E non dimentichiamo ovviamente imprenditori e politici che gravitano attorno alla figura del fondatore di Amazon, tanto che si parla anche di una eventuale presenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.