Charlize Theron contro Jeff Bezos e Lauren Sanchez: “Sono l’unica che non hanno invitato al matrimonio”

IPA Charlize Theron

Le nozze super lussuose di Jeff Bezos e Lauren Sanchez continuano a far parlare di sè, tra frecciatine, sfarzo e commenti provenienti da ogni angolo del mondo. Il matrimonio del secolo, celebrato nella scenografica cornice veneziana, non smette di fare notizia: tra i 27 cambi d’abito della sposa, i look delle invitate da red carpet e un parterre di ospiti degno di un evento da Oscar, il gossip non conosce tregua.

Ma tra lustrini e champagne, ecco che emergono anche malumori inaspettati. A far notizia stavolta è Charlize Theron. L’attrice premio Oscar infatti non ha esitato a esternare il suo disappunto per non aver ricevuto l’invito alle nozze di Bezos e Sanchez.

Charlize Theron, l’attacco a Jeff Bezos e Lauren Sanchez per il mancato invito

Spenti i riflettori su quello che è stato definito il matrimonio del secolo, ovvero le nozze tra il patron di Amazon Jeff Bezos e Lauren Sanchez, non si placano le polemiche e neanche le critiche da parte di chi avrebbe voluto essere a Venezia in quei tre giorni di festeggiamenti sfarzosi ed invece si è sentito escluso.

Come Charlize Theron, attrice pluripremiata, da sempre icona di raffinatezza e talento, che si è vista ingiustamente escludere dalle nozze più importanti del momento e che non si è lasciata sfuggire un commento sull’accaduto.

In un’intervista rilasciata durante uno degli eventi dell’Africa Outreach Project, l’attrice non avrebbe perso l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e avrebbe lanciato una frecciata ironica ma pungente all’indirizzo proprio dei novelli sposi, sottolineando come “certe liste siano più esclusive di quanto ci si aspetti”.

L’attrice, presente alla serata speciale dedicata alla salute dei giovani in Sudafrica, sua patria natale, ha anche ringraziato i presenti “per aver trovato il tempo di essere qui, soprattutto mentre il mondo là fuori sembra andare a fuoco”.

Ma a fare velocemente il giro del web e a diventare virali sarebbero state altre parole pronunciate dall’attrice all’indirizzo della coppia Bezos-Sanchez. Charlize avrebbe infatti dichiarato: “Penso che siamo le uniche a non aver ricevuto un invito” avrebbe dichiarato come riportato da Hollywood Reporter, aggiungendo poi “Ma va bene, perché loro fanno schifo e noi siamo a posto”.

Parole forti che ha acceso il dibattito su chi pensa che il mancato invito dell’attrice possa essere stata una dimenticanza e chi sostiene sia stata una scelta voluta. Quel che è certo è che anche chi non era presente ha trovato un modo per far parlare di sé.

Matrimonio di Jeff Bezos, le altre polemiche oltre Charlize Theron

Le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez rischiano di passare alla storia per il maggior numero di polemiche, gossip e critiche varie che le hanno accompagnate. Dall’arrivo degli invitati vip su jet privati e yacht, agli sfarzi veneziani della coppia, passando per gli outfit delle celebrità presenti: non c’è una cosa delle nozze del secolo che non sia stata vagliata, studiata al microscopio e valutata con attenzione chirurgica.

E se le parole di Charlize Theron colpiscono al cuore per la loro durezza, l’attrice non è l’unica ad aver alimentato il gossip sul matrimonio di Bezos. Secondo i ben informati infatti, a catalizzare l’attenzione durante i festeggiamenti, rubando la scena addirittura alla sposa, sarebbe stata la neo single Sydney Sweeney che, da poco separatasi dall’ex marito Jonathan Davino, avrebbe indossato un revenge dress da urlo.

Con lei, al tavolo dei single, avrebbe alimentato il gossip anche Tom Brady, ex di Gisele Bundchen, e Orlando Bloom, da poco single dopo la fine del matrimonio con Katy Perry. E a nessuno è sfuggita l’assenza della cantante che pochi mesi fa aveva partecipato proprio con Lauren Sanchez alla missione tutta al femminile nello spazio.

A prestare il fianco alle polemiche per l’assenza alle nozze di Bezos sarebbero stati poi anche altri invitati (e non invitati) illustri come il presidente degli Usa Donald Trump, che è stato invitato ma ha preferito mandare la figlia Ivanka e, soprattutto, Eva Longoria. L’attrice, nonché migliore amica della sposa, avrebbe preferito restare in Spagna. Da sottolineare anche l’assenza di Harry e Meghan.