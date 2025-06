Matrimonio Bezos, i look alla cerimonia più sfrenati del pre-party: Kim e Khloè in piume e glitter

IPA Kim e Khloé Kardashian

L’unica non invitata al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez è la sobrietà. Per giurare amore eterno alla sua bella, il patron di Amazon ha affittato l’intera Venezia e chiamato a raccolta i personaggi più famosi di qualsiasi campo, dalla moda all’imprenditoria, tra Hollywood a Instagram: ci sono tutti o, meglio, tutti quelli che contano. Dress code: esagerato. Per stare al passo con la sposa e i suoi innumerevoli abiti di lusso, gli invitati hanno scelto di osare, scegliendo per la cerimonia nuziale capi degni di un carnevale brasiliano.

La famiglia Kardashian ruba la scena

Rubare la scena a Lauren Sanchez, che cambierà ben 27 abiti nel corso dei lunghi festeggiamenti, è impossibile, ma le sorelle Kardashian ci stanno andando vicino. Le più fotografate del Canal Grande sono state Kim e Khloé Kardashian. Le sorelle hanno lasciato il lussuoso albergo per recarsi alla cerimonia nuziale con due outfit degni di una festa del Grande Gatsby. Kim ha puntato tutto sulla sensualità, in total black, da vera femme fatale. I capelli sono portati sciolti e lievemente mossi (ottima scelta considerata l’umidità della laguna). Un abito attillatissimo, scollato, luccicante e lievemente trasparente. Immancabili degli enormi diamanti a incorniciare la scollatura.

Ancora più appariscente – se possibile – è la minore Khloé. La secondogenita di casa Kardashian ha optato per un look in rosa. Per lei un abito a sirena dalla vertiginosa scollatura a forma di conchiglia, impreziosita da un lungo pendente in diamanti. Il tessuto del vestito è ricoperto di delicati glitter, mentre il soprabito è ricoperto di leggerissime piume. I capelli scuri sono raccolti in uno chignon tiratissimo, nulla possiamo dire sul make up, nascosto dai grandi occhiali scuri.

Anche le Jenner si fanno notare

Così come le sorelle maggiori, anche le Jenner puntano sulla sensualità. Kylie, inaspettatamente senza il fidanzato Timothée Chalamet, sceglie un abito bustino che trasforma il già sinuoso fisico in un corpo da pin up Anni ’50, in un delicato color carta da zucchero. Decisamente più moderna la sorella Kendall, in total black vedo non vedo, con scollatura rubata al costume da bagno, con preziosi accessori verde smeraldo.

Le invitate più eleganti

Concludiamo il capitolo Kardashian con la matriarca Kris Jenner che, a differenza della prole, sfoggia un look elegante e raffinato. La mamma manager sceglie un semplice tubino nero, alleggerito da romantiche maniche in tulle chiaro.

Total black – il nero ai matrimoni è concesso in alcune occasioni – anche la top model italiana Vittoria Ceretti. La regina della moda, già tra le più belle del pre-party, non ha bisogno di strafare per brillare. Per lei basta un semplice abito nero ben tagliato, un classico chignon e giusto un filo di diamanti: trés chic. Menzione d’onore a Oprah Winfrey, la regina della televisione statunitense è elegantissima nel suo abito rosa antico tutto pieghe e fiocchetti: la scelta giusta per esaltare le curve senza il bisogno di svelarsi. I capelli sono raccolti in una mezza coda ben pettinata, mentre gli occhiali da sole arrivano direttamente dagli Anni ‘2000. Ci piace davvero tutto? No necessariamente, ma Oprah non la si può criticare.