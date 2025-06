Kim Kardashian: il look incredibile al pigiama party post nozze Bezos-Sanchez

Getty Images Nozze Bezos-Sanchez: l’arrivo degli ospiti vip a Venezia

“Finalmente è finita”, avranno pensato e detto i veneziani all’indomani dei 5 lunghissimi giorni di festeggiamenti per il matrimonio dell’anno, quello tra il patron Amazon Jeff Bezos e la giornalista Laura Sanchez che ha bloccato la Serenissima, attirato mezzo jet set internazionale, tra attori, miliardari e influencer e dato pane per i denti a tutti i tabloid, che tra resoconti e programmi, dettagli sulla cerimonia e fotonotizie sugli ospiti vip, ci hanno campato per una settimana. Quasi quanto Sanremo.

A monopolizzare l’attenzione più di ogni altro ospite, è stato senza dubbio il clan Kardashian-Jenner (vale a dire: mamma matrona Kris, figlie del primo matrimonio Kim e Khloé Kardashian e figlie del secondo Kendall e Kylie Jenner) che tra outfit ricercatissimi e passeggiate per le calli veneziane sono state le più fotografate, acclamate, inseguite.

IPA

E tra i vari look incredibili forse è sfuggito quello più sexy e azzardato di tutti, esibito da Kim sul gran finale, il quinto giorno, al pigiama party after matrimonio. Un outfit super sensuale, con reggicalze e corpetto, d’ispirazione vintage firmato Dilara Fındıkoğlu e gioielli di Lorraine Schwartz

L’imprenditrice socialite, che a quasi 45 anni (21 ottobre 1980) continua a dettare mode e tendenze e a essere seguita sui social ben più di colleghe con 20 anni meno di lei, 356 milioni di follower solo su Instagram, è riuscita anche sul finale a monopolizzare l’attenzione. Per buona pace della sposa, che avrà pure messo in conto che se inviti una Kardashian, soprattutto quella, la sposa rischia di passare in secondo piano. Pure se sta per impalmare uno degli uomini più ricchi del mondo.