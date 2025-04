Khloé Kardashian, l’incredibile perdita di peso: la sua dieta (senza Ozempic)

Fonte: IPA Khloé Kardashian: il segreto dell'incredibile dimagrimento

In un momento in cui la perdita di peso di molte star, soprattutto americane, è evidente e messa sotto la lente d’ingrandimento per via di un farmaco miracoloso e pericoloso di cui si sta abusando, Ozempic, le foto pubblicate da Khloé Kardashian, la sorellina più piccola d’età – ma più alta d’altezza- del famoso clan di influencer che dimostrano una perdita di peso notevole ( 20 kg) non è passata certo inosservata e ha subito suscitato commenti e rumor di vario tipo.

Khloé, intervistata dal Daily Mail, ha invece voluto sottolineare a ribadire come il suo dimagrimento sia il frutto di duro lavoro, mentale e fisico, fatto di allenamento, alimentazione sana e bilanciata e consapevolezza di sé e non di interventi estetici o abuso di farmaci. Khloé, che delle sorelle è sempre stata la più criticata in quanto “meno bella e più rotonda” rispetto a Kim e Kourtney ( dopo aver partorito il primo figlio era arrivata a pesare 93 kg), ha impiegato anni e sedute di analisi per capire come per stare bene dovesse in primis accettarsi e cambiare stile di vita. Passando dalle abbuffate alternate alle privazioni estreme ad un regime alimentare equilibrato e monitorato da esperti. Oggi è in forma come non lo è mai stata, si sente bene, fisicamente e psicologicamente, e ha rivelato la sua routine quotidiana.

Khloé, che ha due figli, True, di sette anni, e Tatum, di due, avuti dall’ex fidanzato Tristan Thompson. è alta 1,78 cm e ad oggi pesa 59 kg. Racconta di iniziare la giornata all’alba per potersi allenare alle 5:30, cinque giorni a settimana. Quattro giorni a settimana in palestra con il suo personal trainer e un quinto giorno dedicato a cardio o Pilates a scelta.

In precedenza, durante un’intervista per il marchio Fabletics, aveva dichiarato: “Faccio allenamento a circuito con intervalli cardio, quindi la mia frequenza cardiaca aumenta e diminuisce continuamente”.

L’alimentazione: 7 pasti al giorno e un giorno libero

Per quanto riguarda l’alimentazione, Khloé fa sette pasti al giorno. Il suo nutrizionista, il Dott. Philip Goglia, ha raccontato a Vogue cosa mangia la più giovane delle sorelle Kardashian ogni giorno per mantenersi in forma.

A colazione, primo pasto, mangia un misurino di proteine di latte in polvere con un cucchiaio di burro di mandorle e un frutto a sua scelta, frullati con ghiaccio e acqua.

Il suo secondo (spuntino di metà mattina) e terzo pasto (pranzo) consistono in un frutto e 100 g di petto di pollo con verdure e insalata ricca di ferro.

Il quarto pasto consiste in una tazza di sedano e una tazza di pomodori con 12 mandorle. Mangia poi altre verdure e un uovo per il suo quinto pasto. A cena (sesto) mangia pesce grasso come salmone, branzino o merluzzo insieme a 200 g di verdure e insalata. Per concludere la giornata, mangia un altro frutto.

Nella sua dieta, il nutrizionista ha rivelato che ogni tanto si concede un pasto libero. “Ha un’abitudine: fa sette giorni di dieta e poi un pasto libero. La sua scelta di sgarrare varia molto: una fetta di torta come dessert oppure una pizza o un piatto di pasta per cena, in pratica qualsiasi cosa le venga in mente”.

La giornata di Klhoé: sveglia alle 4,30 e allenamento

Proprio come sua madre Kris Jenner, che si sveglia alle 4:30 del mattino, Khloé inizia la giornata con un allenamento mattutino prima dell’alba. In un’intervista a Cosmopolitan nel 2022, Khloé ha dichiarato: “Di solito mi sveglio alle 4:30. Vado in palestra prima che mia figlia si svegli e poi passo la mattinata con lei per iniziare la giornata. Se non avessi un programma così rigido mi sentirei davvero persa. Sono un po’ pazza in questo senso, ma mi fa sentire meno stressata quando riesco a conciliare tutto”.

Khloé, la sua opinione su Ozempic

L’infuencer ha poi confessato: “Quando ero più robusta, se avessero avuto Ozempic, probabilmente l’avrei provato, perché ho provato qualsiasi cosa per dimagrire. Ho provato qualsiasi tendenza alla moda per perdere peso, tranne quella che funziona davvero, e cioè un cambiamento di stile di vita”.

“Quello che vorrei fare è incoraggiare la salute e non il peso sulla bilancia. Penso solo che le persone dovrebbero essere più attive, fregandosene della taglia, ma riuscendo ad essere sane e forti per se stessi”, ha concluso.

A marzo, Khloé ha parlato apertamente della sua battaglia contro le abbuffate e di come l’aver abbandonato la terapia per la palestra l’abbia aiutata a iniziare a perdere peso.

“Mi abbuffavo, ed era una cosa orribile. Ti abbuffi, ti senti così bene i quel momento e poi, appena hai finito, piangi per la vergogna e il senso di colpa “. E ha aggiunto: “Ho fatto terapia, ma non bastava. Ho preso il controllo grazie ai miei allenamenti, è così che oggi lavoro. Ma non è stato facile e immediato: mi alleno da circa 10 anni, si procede a piccoli passi…”.

Khloé: ogni tanto si può (e fa bene) sgarrare

Khloé è ancora disposta a mangiare ogni tanto al fast food, abbandonando il suo regime alimentare rigido e la dieta. “Capita che per un servizio fotografico mi alleno decisamente molto di più. Ma poi festeggio sempre con una pizza gigante, perché è giusto così. Sono una ragazza da menù per bambini, ma la vita è una questione di equilibrio”.

“La bilancia mi dà fastidio. Non la guardo nemmeno più. Penso che sia davvero malsano. Non la guardo da anni. Sono solo numeri”.

“Sono in un buon momento dal punto di vista fisico, mi piaccio. E mangio più o meno quello che voglio, ma poiché il mio cervello sta bene ed è “in equilibrio” con il corpo, non cerco nemmeno la metà della roba schifosa o del cibo spazzatura che mangiavo un tempo. O se ho voglia di qualcosa, mangio la pizza, che è il mio punto debole. Il problema è quando il tuo cervello non è in sintonia con il tuo corpo: lì non stai bene. E si vede”.