Chi è Khloé Kardashian: curiosità e informazioni

Fonte: Getty Images

Vero nome Khloé Alexandra Kardashian, Khloé Kardashian è un personaggio televisivo conosciuto in tutto il mondo. Imprenditrice, modella e conduttrice, è la sorella di Kim Kardashian e Kourtney Kardashian, ma anche di Kendall e Kylie Jenner.

Diventata famosissima grazie al reality “Al passo con i Kardashian” e ai vari spin-off, è diventata in pochi anni un’icona di stile.

Khloé Kardashian, la carriera

Classe 1984, Khloé Kardashian è nata a Los Angeles, in California, ed è la terza figlia di un famoso avvocato (venuto a mancare nel 2003) Robert Kardashian e della celebre imprenditrice Kris Jenner.

Di origini armene, ma anche scozzesi e irlandesi, Khloé ha due sorelle maggiori: Kourtney Kardashian e Kim Kardashian, un fratello minore, ossia Rob Kardashian, avuti da Kris Jenner con Robert Kardashian.

Ha inoltre due sorelle minori, Kendall Jenner e Kylie Jenner, nate dal legame fra Kris e Caitlyn Jenner.

Nel 2007 ha ottenuto la popolarità insieme a tutta la famiglia, diventando il protagonista di “Al passo con i Kardashian”, noto reality. Il successo del programma ha portato alla realizzazione di numerosi altri reality show dedicati alla famiglia Kardashian.

Alcuni con protagonista proprio Khloé come “Le sorelle Kardashian a Miami” con Kourtney, e “Khloé & Lamar” con Lamar. Khloé inoltre ha partecipato a diversi episodi di “Le sorelle Kardashian a New York” con protagoniste Kourtney e Kim.

Nel 2009 inoltre Khloé ha partecipato come concorrente al reality show di Donald Trump intitolato “The Celebrity Apprentice”, inoltre ha recitato accanto alla sorella Kim nel primo episodio della terza stagione della serie “90210”.

Non solo tv, negli anni Khloé ha coltivato anche la carriera di imprenditrice e stilista. Con le sorelle Kourtney e Kim ha aperto a New York, Los Angeles e Miami una catena di boutique dal nome D-A-S-H.

Nella primavera del 2010 sempre con le sue sorelle ha deciso di lanciare la primissima linea di abbigliamento dedicata ai bambini, mentre a settembre del 2011 ha presentato una linea di abiti intitolata K-Dash.

Nello stesso anno le sorelle Kardashian hanno lanciato la linea di smalti Nicole, chiamata Kardashian Kolors. Khloé ha inoltre creato una fragranza unisex dal nome Unbreakable con l’ex compagno, mentre il 18 ottobre 2016 ha lanciato una linea di jeans dedicata alle donne curvy, chiamata Good America e fondata con Emma Grede.

Nel 2010 Khloé ha pubblicato il suo primo libro autobiografico intitolato “Kardashian Konfidential” che è stato scritto con Kourtney e Kim. L’anno successivo è uscito il suo primo romanzo, sempre realizzato con le sorelle e intitolato “Dollhouse”.

Nel 2012 Forbes ha inserito Khloé nella posizione numero 73 della lista dedicata alle cento celebrità più potenti nel mondo e alla quinta posizione della classifica delle donne maggiormente pagate della televisione, con ben 11 milioni di dollari che sono stati guadagnati negli ultimi 12 mesi. Nel 2012 inoltre ha condotto insieme all’attore Mario Lopez la seconda edizione di “The X Factor”.

Khloé Kardashian, film e programmi tv

Reality show

2007-2021 – Al passo con i Kardashian

2009 – The Celebrity Apprentice

2009 – 2010 – Le sorelle Kardashian a Miami

2011 – 2012 – Khloé & Lamar

2017 – Revenge Body with Khloé Kardashian

2022 – The Kardashians

Programmi televisivi

2008 – MADtv

2010 – Fashion Police

2012 – The X Factor

2014 – RuPaul’s Drag Race

Serie televisive

90210 (2010) – episodio 3×01, ruolo: se stessa

La vita privata di Khloé Kardashian

Khloé Kardashian ha vissuto diversi amori travagliati, fra tradimenti e matrimoni, proprio come la sorella Kim Kardashian. Il 27 settembre 2009, dopo una lunga relazione, ha sposato Lamar Odom, celebre giocatore dei Los Angeles Lakers.

Nel 2016 la coppia ha deciso di divorziare. In seguito Khloé si è legata a Tristan Thompson, cestista dell’NBA. La relazione fra i due è stata raccontata durante il reality di famiglia ed è stata segnata da numerosi tradimenti che hanno fatto scalpore.

Il primo tradimento è stato scoperto da Khloé (di fronte alle telecamere) pochi giorni prima della nascita della prima figlia della coppia: True Thompson. La sorella di Kim ha deciso di perdonare il compagno, ma poco dopo Tristan è stato immortalato mentre si scambiava affettuosità con un’amica di Kylie Jenner: Jordyn Woods.

Anche questo tradimento è stato perdonato da Khloé che ha deciso di allargare la famiglia con Tristan, scegliendo di avere un secondo figlio, questa volta con l’aiuto di una madre surrogata.

Terminate le pratiche per avere un secondo figlio, Khloé ha scoperto che Tristan aspettava un figlio dalla sua personal trainer. Dopo la nascita di Tatum Thompson, dunque, la coppia si è separata definitivamente.

“Io e Tristan andiamo sempre d’accordo – ha confessato Khloé -. Abbiamo un buon rapporto di amicizia e per i miei figli metterei tutto da parte. Quello che è stato è stato, perché essere rancorosi? Non sento il bisogno di punirlo perché non ho intenzione di tornarci insieme”.

“Se non sono qui, lui c’è e preferisco che i figli stiano con lui che con le tate ma ci sono dei paletti – ha affermato -. Questa volta sto mantenendo il polso fermo su diversi aspetti, non stiamo qui a rilassarci insieme se non ci sono i bambini con noi”.

“Questi limiti sono fondamentali perché abbiamo fatto questa tiritera già diverse volte. Sono tornata con lui dopo un tradimento e non so se lui abbia l’impressione del tipo “Oh ok, continuiamo così tanto… lei tornerà con me prima o poi”. Posso comprendere, nel caso, perché lo pensi ed è un mio dovere imporre delle regole e dimostrare che le mie azioni stanno dicendo tutt’altro”.

L’attrice ha poi concluso: “È troppo facile ricadere in “ guardiamo una partita o un film insieme o questo o quell’altro”. Non posso consentire che quelle vecchie abitudini tornino a far parte della mia vita”.