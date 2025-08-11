Meghan Markle e Khloé Kardashian, amicizia a sorpresa (con tanto di regalo)

Meghan Markle e Khloé Kardashian sorprendono tutti con un legame inatteso e un gesto speciale condiviso sui social

IPA / Getty Images Meghan Markle e Khloé Kardashian

Certe amicizie fanno alzare più di un sopracciglio, e quella tra Meghan Markle e Khloé Kardashian rientra senza dubbio nella categoria “non ce l’aspettavamo, ma ora che lo sappiamo… ha perfettamente senso”. La Duchessa del Sussex, sempre attenta a curare la sua immagine con mosse mirate, ha stupito i social facendo un regalo a Khloé. Un gesto che non solo svela un legame inaspettato tra due donne agli antipodi per storia personale e percorso professionale, ma che è anche un colpo da maestra in termini di strategia e stile.

Meghan Markle e Khloé Kardashian, il gesto che ha fatto parlare

La scena è stata raccontata direttamente dalle protagoniste via Instagram: Khloé Kardashian, 41 anni, condivide nelle sue storie un cesto opulento firmato As Ever e Meghan Markle, 44, riposta il tutto con una frase destinata a diventare virale: “Hey hey, all my girls with a K”. Un messaggio affettuoso, leggero, quasi complice, accompagnato da una serie di cuori bianchi.

Il cesto — curato nei minimi dettagli — è arrivato pochi giorni dopo il lancio della nuova annata del Napa Valley Rosé 2024, l’ultima creazione del brand di Meghan. Da quando As Ever è stato lanciato lo scorso aprile, ogni prodotto è andato sold out in tempi record, dagli infusi alle confetture, fino al miele con favo. L’aggiunta del vino, in sfumature rosa delicate e profilo aromatico studiato per evocare la Provenza, sembra perfettamente in linea con quell’estetica da “California chic” che la Duchessa coltiva con attenzione.

Ma qui la notizia non è (solo) il regalo: è il destinatario. Perché, fino a ora, Meghan era stata vista omaggiare con le sue box nomi già vicini alla sua cerchia — da Kris Jenner a Zoe Saldaña — ma mai una Kardashian in prima linea.

Meghan, compleanni, look e marketing perfettamente orchestrati

La consegna del regalo a Khloé è arrivata in un agosto già fitto di momenti strategici per Meghan. Pochi giorni prima, la Duchessa aveva celebrato il suo 44° compleanno al ristorante Funke di Beverly Hills, hotspot per star di ogni calibro, da Michelle Obama a Jennifer Lopez. Per l’occasione, aveva ripescato dal suo guardaroba un abito bianco Valentino impreziosito da applicazioni floreali, già indossato nel 2021 al Global Citizen Live di New York. Un vestito da circa 4.000 sterline, prova che il lusso può anche essere “ripetuto” quando si tratta di capi iconici.

Il party, tra fiori commestibili sulla torta (omaggio al soprannome “Flower” che la madre Doria Ragland le dà da sempre) e amici storici come Abigail Spencer, Tracy Robbins e Kelly McKee Zajfen, è stato raccontato passo passo sui social. In quell’occasione, Meghan ha dimostrato ancora una volta di saper muoversi con la naturalezza di chi sa che ogni scatto, ogni outfit e ogni frase finiranno sotto la lente dei media e del pubblico.

E se a tavola sedevano amici di vecchia data e volti di Hollywood, sui feed digitali arrivavano gesti destinati a creare nuove connessioni: proprio come il regalo a Khloé Kardashian.

Khloé, il clan Kardashian e un’inaspettata connessione

Khloé Kardashian non è nuova a ricevere attenzioni da parte di brand di lusso e lifestyle, ma il fatto che il mittente sia Meghan rende il tutto più intrigante. Le due non condividono lo stesso giro di amicizie (almeno ufficialmente), ma appartengono a un ristretto gruppo di donne capaci di trasformare il proprio nome in un marchio globale.

Khloé, in abiti quasi sempre perfetti per valorizzare la sua silhouette — dalle tute attillate firmate Good American ai look full glam con capelli lucidissimi e make-up scolpito — incarna il glamour patinato di Calabasas. Meghan, con la sua estetica più essenziale e rilassata, preferisce abiti midi, tagli sartoriali e palette neutre, ma sa bene come un tocco di esclusività possa conquistare il pubblico.

Che sia una mossa di networking mirata o un genuino gesto di simpatia, il risultato è lo stesso: un post che ha fatto parlare, alimentando curiosità e nuove ipotesi su una possibile alleanza tra due regine di mondi diversi.