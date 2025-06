Meghan Markle fa di nuovo il tutto esaurito in 10 minuti con il suo brand

Meghan Markle conquista tutti: il suo brand As Ever e le confetture di albicocche vanno a ruba in 10 minuti. E l'attrice-imprenditrice annuncia nuovi prodotti

IPA Meghan Markle

Fiuto per gli affari e una capacità innata di far parlare di sè: Meghan Markle fa nuovamente il botto con il suo nuovo brand di lifestyle As Ever e la sua confettura di albicocche fa il tutto esaurito in soli 10 minuti. La notizia è arrivata a sorpresa, ma non troppo, per i fan di Meghan che si sono accaparrati i suoi prodotti in pochissimo tempo, facendo salire le vendite del brand lanciato lo scorso marzo.

Meghan Markle, le confetture di As Ever conquistano tutti

Confetture di frutta fresca, certo, ma non solo. Lanciato ufficialmente lo scorso 5 marzo, il nuovissimo brand di lifestyle ideato da Meghan Markle comprende anche altri prodotti decisamente invitanti: dalle marmellate vegane alle stoviglie chic fino ad arrivare ai sieri per il viso. Insomma, As Ever è un marchio completo che comprende articoli per la casa, prodotti alimentari e articoli lifestyle: quanto basta per incuriosire un po’ tutti.

Quello che è successo però ha destato non poca sorpresa soprattutto per la velocità con cui è accaduto: dopo il lancio dei primi prodotti avvenuto nel mese di aprile, Meghan ha annunciato la messa in commercio di nuovi prodotti per arricchire il paniere di quelli disponibili alla vendita e, in soli 10 minuti, le sue confetture di albicocche sono andate a ruba registrando il tutto esaurito.

Non è dato sapere di quante confezione disponesse lo stock di marmellate dell’imprenditrice, ma di certo la velocità con la quale quelle disponibili sono state vendute può essere considerato un vero e proprio record. E tutto ciò anche se la confettura in questione era sprovvista di una confezione ricordo, il che avrebbe forse giustificato una tale velocità di vendita.

Insieme alle confetture di albicocche, Meghan Markle ha annunciato l’arrivo di altri 7 prodotti sempre a marchio As Ever e, tra questi, non potevano mancare le codette di fiori, il mitico impasto per le crêpe, le tisane e il celebre miele biologico. Quanto basta per arricchire la dispensa in modo assolutamente etico e completo.

Pensare che tutto era iniziato con quelle confezioni di marmellata di fragole inviate ad aprile alle amiche Kris Jenner, la stilista e imprenditrice Tracy Robbins e la modella Delfina Blaquier. Erano state loro a farsi portavoce per prime dell’elegante confezione e del gusto super apprezzato delle confetture di frutta.

E a nulla erano servite le illazioni sul fatto che Meghan stesse sfruttando l’immagine di Lady D per aumentare le vendite: il suo brand convince, a prescindere da tutto.

Meghan Markle, business woman a tutto tondo: As Ever è un successo

Non sono solo le confetture di albicocche ad essere andate a ruba: lo stesso è accaduto con le tisane firmate As Ever che sono andate sold out in soli 30 minuti. E non solo: Meghan ha in mente altri lanci che promettono di diventare virali in pochissimo tempo, come ad esempio il vino rosato del quale ha anticipato l’uscita.

In un messaggio ha infatti invitato i suoi follower a iscriversi ad una mailing list spiegando che “Il nostro primo vino rosato della Napa Valley verrà lanciato giusto in tempo per gli eventi estivi”, creando così un interessante hype intorno al nuovo prodotto.

Meghan Markle si conferma così una vera e propria business woman, capace di attirare l’attenzione con i suoi prodotti e farli andare a ruba in pochissimi minuti: ancora non si conosce la data ufficiale in cui il vino rosato sarà sugli scaffali di As Ever, ma The Sun ha già anticipato che potrebbe essere messo in commercio il prossimo 1° luglio.

Dopo pochi mesi dunque As Ever si conferma come un brand di successo nonostante all’inizio non siano mancati timori e perplessità.

I primi prodotti, lanciati tra marzo e aprile comprendevano una crema spalmabile al lampone in una confezione ricordo, una tisana al limone e zenzero, una tisana alla menta piperita, una tisana all’ibisco, le sue codette di fiori, un preparato per crêpe, un preparato per biscotti di pasta frolla con codette di fiori incluse e un miele di fiori selvatici in edizione limitata con nido d’ape. Tutti i prodotti tranne uno, la sua marmellata di lamponi, sono poi stati riforniti, segno che le vendite sono andate molto bene.

Poco dopo il lancio infatti la stessa Meghan aveva ringraziato i fan per aver mandato tutto sold out in pochissime ore: all’epoca aveva infatti scritto “I nostri scaffali saranno anche vuoti, ma il mio cuore è pieno! Abbiamo esaurito tutto in meno di un’ora e non vi ringrazierò mai abbastanza… per aver festeggiato, acquistato, condiviso. E questo è solo l’inizio”.

A quanto pare l’imprenditrice ha mantenuto la promessa e il suo As Ever è più lanciato che mai.