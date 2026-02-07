Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Meghan Markle

Meghan Markle continua la propria avventura da imprenditrice, che avanza tra alti e bassi. Dopo aver registrato la nuova edizione del suo show Netflix dedicato al lifestyle – dove ogni stagione sembra dover essere l’ultima, torna a dedicarsi a As ever, il suo brand di prodotti gastronomici e casalinghi. L’ultimo lancio, in edizione limitata, arriva in occasione di San Valentino: si tratta di barrette di cioccolato dal prezzo esorbitante.

La cioccolata di Meghan Markle da 180 dollari

Meghan Markle annuncia una nuova collaborazione con la cioccolateria di lusso Compartés, con la quale aveva già prodotto il cestino pre-natalizio a dicembre 2025, andato esaurito in pochi minuti. Ancora una volta, la partnership arriva in occasione di una ricorrenza speciale. In vista del giorno di San Valentino, Compartés produrrà una gamma speciale di barrette di cioccolato in edizione limitata in collaborazione con il brand As ever, quello di proprietà di Markle appunto.

“Una lettera d’amore in cioccolato”, così la Duchessa promuove il pacchetto speciale per San Valentino. Il cofanetto contiene quattro tavolette dalla Signature Chocolate Collection. La prima al cioccolato fondente e sale marino, abbinata a una crema spalmabile al lampone. Ci sono poi il cioccolato al latte con biscotti di pasta frolla e polline d’api e una tavoletta di cioccolato bianco ricoperta di granella di fiori edibili e cuori di canapa. Infine, una tavoletta di cioccolato fondente con Champenoise Brut e la già nota crema spalmabile alle fragole As ever di Meghan.

Testimonial d’eccezione è il Principe Harry cui, in diretta Instagram, la consorte ha fatto dono di una delle sue dolci tavolette, seppur con largo anticipo sul giorno degli innamorati. “Uuuh”: è questa la risposta di Harry di fronte al regalo, avrà tanti talenti ma di certo non quello attoriale. Poi aggiunge: “Sì, grazie”, manda un bacino e conclude con un “ti amo”.

Nello spot casalingo, Meghan non compare. Così come non mostra il proprio volto nella campagna pubblicitaria ufficiale. Punta tutto sul marito, insomma. Il Principe in versione influencer basterà a risollevare le sorti dello scricchiolante business dell’ex attrice oggi Duchessa imprenditrice? Mal che vada, si ritroverà in casa una golosa scorta di cioccolate invendute.

La Duchessa prova a piazzare i prodotti As ever

In ogni cofanetto è incluso anche uno dei prodotti della linea As ever, oltre alla crema di fragole ci sono anche la granella di fiori e le marmellate. Sembra, insomma, il tentativo di piazzare la merce del brand della Duchessa, attualmente offerto in dono ai dipendenti di Netflix, perché pare che nessuno voglia comprarla e che gli stock nei negozi siano sempre più affollati.

Chissà se abbinandoli a del cioccolato pregiato i prodotti di Meghan riescano finalmente a trovare un acquirente. O qualcuno che possa permetterselo. La merce non si vende ma Markle non ha alcuna intenzionale di svenderla. Il cofanetto di San Valentino completo costa ben 185 dollari, 92 dollari è il prezzo del pacchetto privo di fiorellini e marmellate. L’opzione più economica è la tavoletta di cioccolato bianco – quella donata a Harry – che comunque non scende al di sotto dei 30 dollari.