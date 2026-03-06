Meghan Markle rompe il contratto con Netflix: produrrà tutto da sola

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Meghan Markle

Meghan Markle rompe il contratto con Netflix per iniziare un nuovo percorso imprenditoriale con il suo brand As Ever. Dopo settimane di indiscrezioni la conferma ufficiale è arrivata. La duchessa di Sussex ha scelto di congedare il colosso dello streaming che sino a qualche mese fa era diventato partner e co-finanziatore del suo marchio. Un progetto importante che però, alla luce dei risultati, si è rivelato un flop. E mentre Meghan, tramite il suo portavoce, parla di scelte fatte per migliorare la diffusione di As Ever, in molti sono convinti che dietro questa decisione ci sia una crisi.

Meghan Markle e l’addio a Netflix

Lanciato appena un anno fa, As Ever è il progetto con cui Meghan Markle aveva scelto di debuttare nel mondo dell’imprenditoria di lusso, proponendo una selezione di prodotti gourmet, dalle confetture di frutta alle spezie floreali, passando per il tè il vino rosé, fino alle candele profumate. Netflix era entrata in scena sin dall’inizio, non solo come piattaforma per lo show With Love, Meghan – poi cancellato dopo due stagioni con recensioni negative -, ma anche come vera e propria socio in affari, mettendo a disposizione lo staff amministrativo e il team di sviluppo.

“As Ever è grata per la partnership con Netflix durante il lancio e il nostro primo anno – ha spiegato un portavoce della moglie di Harry -. Abbiamo registrato una crescita significativa e rapida, e As Ever è ora pronta a procedere da sola. Abbiamo un anno entusiasmante davanti a noi e non vediamo l’ora di condividere di più”.

In una nota Netflix ha svelato: “La passione di Meghan per valorizzare i momenti quotidiani in modi belli ma semplici ha ispirato la creazione del marchio As Ever, e siamo felici di aver contribuito a realizzare quella visione. Come era sempre stato previsto, Meghan continuerà a far crescere il marchio in modo indipendente, e non vediamo l’ora di celebrare come continuerà a portare gioia nelle case di tutto il mondo”.

Il nuovo piano di Meghan Markle

Secondo una fonte vicina a Meghan Markle, la duchessa avrebbe in mente di rafforzare e diffondere il suo marchio, continuando l’avventura imprenditoriale. L’azienda non ha ancora diffuso le informazioni riguardo le vendite ed è proprio questo punto che ha diviso l’opinione pubblica. C’è infatti chi parla di un successo, con vendite regolari e scorte esaurite, e chi invece racconta di magazzini pieni di prodotti invenduti, soprattutto dopo la chiusura dello show di Meghan.

“Meghan è ancora in buoni rapporti con il team di Netflix – ha svelato una fonte – ed è amica personale di Ted Sarandos, quindi non ha voluto metterlo in imbarazzo. Ma è molto felice di avere il pieno controllo dell’azienda. È il momento giusto per avere il controllo totale, visti i successi recenti. Netflix è stata una buona partner, ma Meghan ha voluto portare il marchio a livello globale da tempo. È stata frenata dall’approccio più cauto del team di Netflix”.

Tra i prodotti di As Ever troviamo le sue famose composte di frutta che costano 15 dollari, ma anche le spezie floreali, che hanno lo stesso prezzo, il tè da 14 dollari e infine le candele profumate che hanno un prezzo di 64 dollari.